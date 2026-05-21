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Internacional Israel se prepara para expulsar ativistas estrangeiros da flotilha com destino a Gaza Cerca de 430 tripulantes a bordo de aproximadamente 50 embarcações foram interceptados na segunda-feira pelo exército israelense no Mediterrâneo, a oeste de Chipre

Ativistas estrangeiros da flotilha de Gaza, capturados no mar por Israel, devem começar a ser deportados nesta quinta-feira (21), após a indignação internacional provocada por um vídeo de um ministro do governo que os mostra sendo humilhados na detenção.

A maioria dos participantes da flotilha humanitária estava sendo limitada para o Aeroporto Ramon, perto de Eilat, no sul de Israel, para serem deportados, informou nesta quinta-feira a organização israelense de direitos humanos Adalah, que presta assistência jurídica a eles.

Os cerca de 430 tripulantes a bordo de aproximadamente 50 embarcações foram interceptados na segunda-feira pelo exército israelense no Mediterrâneo, a oeste de Chipre.

Eles foram então levados à força para Israel e detidos na prisão de Ktziot, informou Adalah.

A ONG indicou na noite de quarta-feira que eles deveriam comparecer perante os tribunais com vistas à sua expulsão, mas um porta-voz da organização contactado pela AFP, Moatassem Zeidan, indicou que, em última instância, "eles não serão levados perante os tribunais".

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, anunciou que o seu país organizará “voos especiais” nesta quinta-feira para repatriar os seus cidadãos e os de “terceiros países”.

No entanto, um ativista alemão-israelense que viajou no mesmo trem marítimo, que partiu da Turquia depois que Israel interceptou uma flotilha anterior com destino a Gaza na costa da Grécia em abril, terá que comparecer perante um tribunal em Ashkelon.

Os militantes da "Flotilha Global Sumud" ("sumud" significa resiliência em árabe) queriam chamar a atenção para a situação humanitária na Faixa de Gaza, devastada por mais de dois anos de guerra entre o Hamas e Israel, ao romper o bloqueio marítimo que o Estado israelense impõe ao pequeno território costeiro palestino.

Golpes e intimidações

“Israel tem todo o direito de impedir que flotilhas provocativas de apoiadores terroristas do Hamas entrem em nossas águas territoriais e cheguem a Gaza”, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quarta-feira, referindo-se ao movimento islâmico palestino que desencadeou a guerra ao lançar um ataque sem precedentes contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Na quarta-feira, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, uma figura de extrema direita responsável pela polícia e administração penitenciária, provocou indignação internacional e até mesmo dentro de seu próprio governo ao publicar um vídeo dos militantes da flotilha ajoelhados com as mãos amarradas.

"Bem-vindos a Israel, estamos em casa", proclama ele de modo triunfal no vídeo, publicado em seu canal no Telegram e no X, com o hino nacional israelense tocando ao fundo.

As imagens mostram amostras de ativistas ajoelhados lado a lado, com os rostos pressionados contra o chão e as mãos amarradas, no convés de um navio da Marinha israelense.

Uma jovem que apresentou "Palestina livre" enquanto o ministro passava acabou com a cabeça pressionada contra o chão por forças de segurança.

As imagens divulgadas “não estão de acordo com os valores de Israel”, declarou o ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, acusando Ben Gvir de “prejudicar deliberadamente” a imagem do país. Ben Gvir, por sua vez, defendeu-a como “um grande motivo de orgulho”.

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