mundo Israel 'subestimou' a capacidade do Irã de se reagrupar, diz analista ouvido pela rede CNN Segundo Trita Parsi, mísseis iranianos estão sendo capazes de furar bloqueio da defesa israelense

Os contínuos ataques de mísseis do Irã contra Israel estão mostrando que as forças de Teerã podem se reagrupar, mesmo depois que Israel matou vários comandantes militares em seu ataque inicial, avaliou um analista ouvido pela rede norte-americana CNN.

"Eles (os israelenses) subestimaram a capacidade iraniana de se reagrupar, depois que os israelenses atacaram com muito sucesso a alta liderança das forças armadas iranianas e conseguiram matar vários deles", disse Trita Parsi, vice-presidente do Quincy Institute for Responsible Statecraft.





Parsi disse que Israel acreditava que havia "interrompido o comando e controle iranianos", mas essa ideia foi "rapidamente reavaliada".

"O que estamos vendo agora é que os mísseis iranianos são bem-sucedidos em penetrar em todas as camadas dos sistemas de defesa aérea de Israel", disse Parsi.

Parsi estava falando à CNN durante novas ondas de ataques de mísseis iranianos, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (hora local) e atingiam vários regiões.

As baixas estão aumentando em ambos os lados à medida que Irã e Israel ampliam os ataques. Moradores de Teerã estão tentando fugir da capital em busca de segurança, enquanto explosões e incêndios foram vistos em Israel durante a noite, com prédios residenciais atingidos.

