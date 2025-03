Israel suspende entrega de ajuda humanitária em Gaza, Hamas denuncia violação à trégua

A- A+

Israel anunciou neste domingo(2) a suspensão da entrada de ajuda humanitária em Gaza, uma decisão que o Hamas denunciou como uma violação do estagnado acordo de cessar-fogo no território palestino, onde o Ministério da Saúde informou ataques israelenses mortais.

Após o término da primeira fase da trégua, que entrou em vigor em 19 de janeiro após ser negociada com a mediação do Catar e o apoio do Egito e dos Estados Unidos, Israel e o movimento islamista palestino não conseguem chegar a um acordo sobre a próxima etapa do processo, que deveria começar neste domingo.

Israel afirmou ter aceitado uma proposta de última hora apresentada pelo enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, prevendo a extensão da trégua durante o feriado muçulmano do Ramadã e até a Páscoa judaica, ou seja, até meados de abril.

Segundo Israel, a proposta também prevê, durante esse período, a libertação de todos os reféns ainda mantidos em cativeiro em Gaza em duas etapas, sendo que a segunda delas está condicionada a um acordo de cessar-fogo permanente, ainda a ser negociado.

O Hamas rejeitou essa proposta e exige a aplicação da segunda fase prevista no acordo inicial da trégua, considerando que o compromisso dos Estados Unidos equivale a Israel "renegar os acordos que assinou".

"Diante da recusa do Hamas em aceitar o quadro [proposto por Witkoff] para a continuação das negociações", o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "decidiu que, a partir desta manhã, está suspensa qualquer entrada de mercadorias e suprimentos na Faixa de Gaza", informou seu gabinete em comunicado.

"Outras consequências"

"Israel não aceitará um cessar-fogo sem a libertação de nossos reféns", acrescenta o texto, e "se o Hamas persistir em sua recusa, haverá outras consequências".

"Nenhum caminhão entrou em Gaza nesta manhã e nenhum entrará" até novo aviso, escreveu Omer Dostri, porta-voz de Netanyahu, no X.

O Hamas denunciou imediatamente a decisão como "uma chantagem barata, um crime de guerra e um ataque descarado contra o acordo" de trégua.

O movimento palestino, que governa Gaza desde 2007, pediu que "os mediadores e a comunidade internacional pressionem" Israel para que "ponha fim às suas medidas punitivas e imorais contra mais de dois milhões de pessoas na Faixa de Gaza", devastada após 15 meses de guerra, iniciada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra o sul de Israel.

O acordo inicial de cessar-fogo compreende três fases, cada uma com duração de 42 dias.

Durante a primeira fase, que esteve à beira do colapso várias vezes, o Hamas libertou 25 reféns e devolveu os corpos de outros oito a Israel, em troca da libertação de cerca de 1.800 prisioneiros palestinos.

A segunda fase, por enquanto hipotética, prevê a libertação dos reféns que permanecem em Gaza, em troca de vários centenas de prisioneiros palestinos, e o fim definitivo da guerra.

A última etapa deve focar na reconstrução do território palestino.

O acordo inicial inclui uma cláusula que prolonga automaticamente a primeira fase enquanto a segunda ainda estiver em negociação.

Temor por reinício de hostilidades

Até agora, o Hamas recusou discutir qualquer coisa que não seja a aplicação da segunda fase, que prevê a retirada das tropas israelenses de Gaza.

Mas Israel exige que a Faixa seja desmilitarizada e que o Hamas seja eliminado. O movimento islamista, no entanto, insiste em permanecer.

Nesse contexto de impasse, que aumenta o temor de uma retomada das hostilidades, o Ministério da Saúde do governo do Hamas anunciou neste domingo a morte de quatro pessoas.

"Desde esta manhã, quatro mortos e seis feridos" foram levados para "hospitais da Faixa de Gaza após ataques israelenses em várias partes do território", informou o ministério.

O Exército israelense afirmou ter atacado suspeitos que manipulavam um "artefato explosivo" no norte do território.

A Defesa Civil de Gaza havia relatado anteriormente disparos de artilharia e de tanques perto de Khan Yunis, no sul.

"Após verificação, não temos registro de nenhum bombardeio de artilharia nessa área", declarou um porta-voz do Exército israelense.

Veja também