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ORIENTE MÉDIO Israel toma fortaleza estratégica e amplia a expansão no sul do Líbano O Conselho de Segurança da ONU realizará na tarde de segunda-feira uma reunião de emergência focada na ampliação da operação de Israel no Líbano

O Exército israelense anunciou neste domingo (31) a tomada da fortaleza medieval de Beaufort, mais uma etapa em seu avanço pela terra no sul do Líbano, onde Israel pretende “esmagar” o grupo xiita Hezbollah, aliado do Irã.

O Conselho de Segurança da ONU realizará na tarde de segunda-feira uma reunião de emergência focada na ampliação da operação de Israel no Líbano, informando à AFP fontes diplomáticas. A reunião foi solicitada pela França, cujo presidente, Emmanuel Macron, afirmou que “nada justifica a grande escalada em curso no sul do Líbano” e pediu o fim dos combates “de uma vez por todas”.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que "a tomada de Beaufort é uma etapa espetacular e um ponto de inflexão decisiva" na ofensiva. “Minhas instruções são aprofundar e ampliar nosso controle sobre os locais que estavam sob o controle do Hezbollah”, acrescentou.



Israel continua com os ataques contra o Líbano. Oito pessoas morreram em um ataque em Deir Zahrani, no sul do país, neste domingo, incluindo três mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. Desde o início da guerra, em 2 de março, mais de 3.412 pessoas morreram e mais de um milhão foram deslocadas, segundo as autoridades libanesas.

Por sua vez, o exército israelense anunciou neste domingo a morte de um soldado, abatido no dia anterior por um drone explosivo do Hezbollah, o que eleva para 25 o número de israelenses mortos no Líbano. O avanço de Israel ocorre paralelamente às negociações dos Estados Unidos com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio. O governo iraniano exige que o cessar-fogo no Líbano faça parte de um acordo global.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, anunciou a tomada da fortaleza de Beaufort, mais um passo em seu avanço em direção à região de Nabatieh. "Quarenta e quatro anos depois da heróica batalha de Beaufort, e neste dia em que homenageamos os soldados mortos na Primeira Guerra do Líbano (1982), nossas tropas retornaram ao topo de Beaufort e apressaram-se novamente a bandeira israelense", declarou.

A fortaleza está localizada em uma elevação rochosa que domina o sul do Líbano e parte do norte de Israel. A importância local estratégica e simbólica, pois serviu de base para as forças israelenses durante as duas décadas de ocupação do sul do Líbano, que terminaram em 2000.

"Esmagar" o Hezbollah

Em 2024, a cidade obteve uma proteção reforçada da Unesco. O ministro da Cultura Libanês, Ghasan Salamé, expressou na sexta-feira a sua preocupação com o “grave perigo” que a intervenção israelense expunha.

Neste domingo, o exército anunciou no X que havia “ampliado suas operações contra alvos do Hezbollah ao norte do rio”. “Estamos todos decididos a esmagar o poder do Hezbollah e a cumprir a missão: garantir a segurança dos habitantes do norte de Israel”, afirmou Katz.

O exército israelense anunciou neste domingo que havia “ampliado suas operações contra alvos do Hezbollah ao norte do rio” Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira. Em seguida, comunicaram ataques contra infraestruturas do Hezbollah no Tiro e em vários outros setores do sul do país.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que 13 funcionários ficaram feridos em um ataque israelense perto de um hospital no Tiro. Segundo relatos de um correspondente da AFP, os bombardeios deste domingo contra Tiro foram os mais violentos desde o início da guerra, e prédios inteiros foram destruídos.

O Hezbollah, por sua vez, afirmou neste domingo ter posições atacadas do exército israelense no norte de Israel, em Shlomi, Nahariya e na região de Krayot. Segundo o exército israelense, a maioria dos projetos "foi interceptada", enquanto outros "caíram em áreas desabitadas".

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, anunciou no sábado a “política de terra arrasada e de prosperidade coletiva” de Israel que, segundo ele, “não lhe trará benefícios nem segurança nem estabilidade”. Contudo, defendeu a continuação das negociações diretas com Israel, iniciadas em abril para resolver os conflitos e rejeitados pelo Hezbollah, por considerar "o caminho menos custoso" para o Líbano.

Uma nova rodada de conversas entre Líbano e Israel, que não mantém relações diplomáticas, está prevista para os dias 2 e 3 de junho em Washington.

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