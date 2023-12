A- A+

guerra no oriente médio Israel usa 'inteligência em tempo real' para orientar ações contra o Hamas em Gaza Processo que inclui recuperação de itens de inimigos caídos e processamento de informações por unidades especializadas permite transmitir informações sobre métodos de combate e posições de alvos-chave aos soldados no front

Desde o ataque terrorista de 7 de outubro, Israel recuperou um tesouro de informações de inteligência que os militares usaram para avaliar a extensão dos planos do Hamas, bem como as suas táticas e capacidades de batalha, informações que as autoridades israelenses dizem ter ajudado a moldar a guerra em Gaza.

Nos locais dos ataques em Israel e das batalhas em Gaza, os militares encontraram itens que detalham a localização de instalações e túneis do Hamas, incluindo a forma como o grupo armado opera no subsolo, de acordo com documentos e outras informações disponibilizadas por fontes de Israel ao The New York Times. Também recuperou um computador portátil que parecia mostrar que o grupo terrorista queria tomar uma série de áreas até então desconhecidas no dia do atentado, incluindo uma base militar a sul de Tel Aviv.

"Nesta guerra, estamos testemunhando algo que não vimos em guerras anteriores: forças terrestres, incluindo unidades blindadas, beneficiando-se de informações de inteligência precisas e em tempo real transmitidas diretamente a elas" disse o general Hisham Ibrahim, comandante do corpo blindado. "As informações das unidades de inteligência são rapidamente transmitidas às forças de combate".

O Exército israelense lançou um contra-ataque devastador depois que terroristas liderados pelo Hamas mataram cerca de 1,2 mil pessoas e fizeram aproximadamente 240 reféns. Durante o esforço para eliminar o grupo, os militares bombardearam e invadiram o enclave, em uma guerra que já matou mais de 15 mil pessoas em Gaza, segundo autoridades palestinas.

Em um briefing para jornalistas na segunda-feira, em uma base militar ao norte de Tel Aviv, os militares israelenses compartilharam alguns dos materiais recolhidos com combatentes mortos durante o ataque e em áreas dentro da Faixa de Gaza, que dizem incluir mapas, panfletos, transmissores, telefones, câmeras de vídeo, walkie-talkies, notebooks e computadores. A informação está sendo analisada por uma nova unidade israelense responsável por garantir que as descobertas cheguem rapidamente aos soldados que lutam contra o Hamas, disseram autoridades.

Os militares forneceram acesso a documentos importantes de inteligência, com o acordo de que os repórteres não divulgassem detalhes específicos enquanto disponibilizavam algumas das informações para publicação. Os jornalistas tiveram que usar luvas cirúrgicas para manusear materiais, alguns deles manchados de sangue seco.

Os materiais analisados pelo New York Times eram consistentes com outros documentos e equipamentos conhecidos encontrados após os ataques de 7 de outubro, informações tornadas públicas pelos militares israelenses e encontradas em vídeos do Hamas. O Times também revisou fotografias de membros mortos do Hamas e seus pertences pessoais com alguns dos mesmos itens compartilhados pelos militares.

Alguns dos documentos descreviam informações extensas sobre as táticas e formações militares do Hamas. Um dos documentos continha o detalhamento de um pelotão, incluindo a idade dos combatentes; mais da metade tinha mais de 25 anos, indicando que esse pelotão em particular estava repleto de membros experientes.

Os militares também recolheram fotografias e vídeos de líderes militares do Hamas, informações que poderiam ser utilizadas para fins de seleção de alvos. Na terça-feira, os militares divulgaram uma imagem do que afirmavam ser líderes militares do Hamas no norte de Gaza, alegando que cinco deles tinham sido mortos. Os militares disseram que uma unidade de inteligência israelense analisou a imagem depois que ela foi apreendida em Gaza, em um túnel perto de um hospital.

O braço militar do Hamas, as Brigadas al-Qassam, já havia confirmado que pelo menos três dos homens na foto haviam sido mortos.

Além disso, os militares afirmaram ter recuperado diários que os agressores do Hamas transportavam, juntamente com outros artigos pessoais. Baseando-se nessas informações, o general Ibrahim disse ter feito “pequenos ajustes na estratégia de combate” desde o início da guerra.

A partir de um acampamento militar improvisado no sul de Israel, o comandante do corpo de blindados supervisiona aspectos da guerra de tanques, que ocorre em uma área densamente povoada. O general de 46 anos é um dos oficiais de mais alta patente da comunidade drusa de Israel, uma minoria religiosa de língua árabe.

Desde que a trégua para troca de reféns terminou na semana passada, os soldados israelenses mantêm combates intensos no sul de Gaza, perto da cidade de Khan Younis, bem como nos bairros residenciais do norte de Jabaliya e Shuja’iyya. Os tanques israelenses desempenharam um papel fundamental nas batalhas. Mais de dez soldados israelenses foram mortos desde que os combates recomeçaram.

Processo de aprendizagem

Ibrahim está intensamente focado em proteger soldados e tanques e em enganar o Hamas. O general disse que tem seis pequenas equipes no terreno em Gaza para obter informações de diferentes unidades, o tipo de materiais compartilhados com a imprensa na segunda-feira. Ele disse que “boletins de aprendizagem” são enviados às forças a cada poucos dias.

Ele diz que também aprendeu lições com a guerra da Rússia na Ucrânia, particularmente como os tanques russos na Ucrânia por vezes se tornaram alvos fáceis. Para se adaptar à ameaça dos drones do Hamas, ele disse que Israel se apressou em garantir que os tanques fossem equipados com coberturas.

Conhecidos como “pérgulas”, Ibrahim disse que os equipamentos já provaram ser dissuasores eficazes, explicando que os drones do Hamas parecem evitar tanques com cobertura, uma vez que fornecem proteção contra ogivas. O general descreveu a pérgula como uma medida de baixa tecnologia usada para defesa contra drones, acrescentando que os militares têm vantagens tecnológicas, incluindo um sistema de defesa conhecido como “Troféu”.

Os materiais destacam outros desafios para os militares israelenses. Os folhetos do Hamas mostram os pontos fracos dos tanques Merkava, enviados para operar na Faixa de Gaza, com os seus enormes canhões de 120 milímetros, bem como dos veículos blindados de transporte de pessoal israelense. Os combatentes do Hamas também têm instruções sobre que tipo de ogiva usar contra os blindados de Israel.

O general diz que os terroristas têm confiado principalmente em lançadores de granadas propelidos por foguetes em ataques a blindados.

Os combatentes do Hamas, disse o general, reagrupam-se depois de derrotas pesadas e voltam a lutar em áreas destruídas – terreno aparentemente perdido. Os militares adaptaram-se para evitar os dispositivos explosivos improvisados pelo Hamas. Dispositivos semelhantes foram usados com efeitos mortais no Iraque por milícias contra as forças dos EUA.

Operação guiada por inteligência

Quer se trate de recuperar reféns ou de atingir líderes do Hamas na vasta rede de túneis sob Gaza, agir rapidamente com base em novas informações recuperadas do campo de batalha é essencial para uma missão bem-sucedida, disseram atuais e antigos militares e oficiais de inteligência americanos.

— Ir atrás de reféns ou de alvos da liderança [do Hamas] são objetivos muito orientados por inteligência — disse Mick Mulroy, funcionário aposentado da CIA e ex-alto funcionário político para o Oriente Médio no Pentágono.

O ideal, disse Mulroy, é que unidades de operações especiais altamente treinadas sejam incorporadas às forças convencionais conduzindo operações terrestres ou em estado de alerta nas proximidades para responder rapidamente a essas informações urgentes.

À medida que as forças terrestres israelenses limpam áreas do sul de Gaza, Mulroy disse que os soldados provavelmente usariam aplicativos de mensagens criptografadas para alertar uns aos outros sobre novas táticas, técnicas ou procedimentos que o Hamas está usando.

— As lições aprendidas podem ser disseminadas muito rapidamente — disse ele.

O general Ibrahim disse que os militares israelenses têm confiado fortemente no que é conhecido como combate de armas combinadas: o uso de tanques, infantaria e engenharia de combate sob a cobertura de ataques aéreos pesados.

— É um multiplicador de força e tem sido muito eficaz em Gaza — disse ele.

Custo civil

Embora a estratégia israelense tenha ajudado a manter baixas as perdas do Exército, milhares de civis em Gaza foram mortos. O aumento do número de mortos intensificou a pressão internacional para negociar outro cessar-fogo.

O governo americano também pediu aos israelenses que lutem de forma mais cirúrgica à medida que se aprofundam no sul de Gaza, em locais como Khan Younis. Embora os militares do país acreditem que é ali que parte da liderança do Hamas se esconde. O local também está repleto de civis, muitos deles já deslocados várias vezes, com poucos lugares para onde ir e confusos sobre o que é seguro.

Questionado sobre o número alarmante de mortes de civis, o general Ibrahim defendeu os militares israelenses. Ele disse que Israel tentou limpar os civis do campo de batalha, dando-lhes tempo para partir, lançando panfletos, transmitindo em alto-falantes e ligando para seus celulares para deixar a área.

— É quase impossível não haver vítimas civis numa operação militar como esta — disse Mulroy. — O seu objetivo é degradar a capacidade militar do Hamas até o ponto em que não represente uma ameaça imediata para Israel.

Os Estados Unidos designaram o Hamas como organização terrorista e as autoridades americanas encorajaram os israelenses a modelar a sua campanha terrestre numa abordagem utilizada por Stanley A. McChrystal quando comandou as forças de Operações Especiais dos EUA numa campanha de assassinatos seletivos contra a Al-Qaeda no Iraque.

Essa campanha, que matou o líder do grupo em 2006, demonstrou aos teóricos militares dos EUA que o uso de pequenas equipes de comandos, combinado com ataques de precisão de drones e aeronaves tripuladas e agindo rapidamente com base em novas informações sobre o inimigo apreendido no campo de batalha, pode ser eficaz em expulsar e atingir os principais líderes e enfraquecer as suas organizações.

O general Ibrahim disse que os combates, tanto acima como abaixo do solo, seriam difíceis no sul de Gaza. Ele acrescentou:

—Estamos combatendo o Hamas, não o povo de Gaza.

As autoridades de segurança de Israel continuam a tentar descobrir onde o Hamas obteve alguns dos seus equipamentos e detalhes sensíveis sobre as posições do país. Entre os itens encontrados após os ataques havia rádios Motorola usados em veículos do Hamas para manter contato com comandantes em Gaza. Os rádios eram semelhantes aos usados nos táxis israelenses.

Havia também mapas detalhados de pelo menos um kibutz com aparentemente todos os edifícios marcados.

E no computador retirado do caminhão de um comandante do Hamas havia também uma planta da base militar a sul de Tel Aviv, mostrando muitos dos edifícios. Não está claro quanto do mapa detalhado da base estava disponível em fontes públicas.

