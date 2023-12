A- A+

Guerra Israel usou uma de suas bombas mais destrutivas em áreas apontadas como seguras para civis, diz NYT Investigação do jornal americano revelou que explosivos foram lançados no sul do enclave palestino, para onde os civis foram obrigados a se deslocarem pelo Exército israelense

Durante as primeiras seis semanas da guerra em Gaza, que eclodiu no dia 7 de outubro, Israel usou rotineiramente uma das suas maiores e mais destrutivas bombas em áreas designadas como seguras para civis, de acordo com uma análise de provas visuais feita pelo The New York Times.

A investigação em vídeo centra-se na utilização de bombas de 2.000 libras em uma área do sul de Gaza, onde Israel ordenou que os civis se deslocassem por motivos de segurança. Embora bombas desse tamanho sejam usadas por vários exércitos ocidentais, os especialistas em material bélico dizem que quase nunca são lançadas pelas forças americanas em áreas densamente povoadas.

O New York Times programou uma ferramenta de inteligência artificial para escanear imagens de satélite do sul de Gaza em busca de crateras de bombas. Seus repórteres revisaram manualmente os resultados da pesquisa, procurando crateras medindo cerca de 12 metros de diâmetro ou maiores. Os especialistas dizem que normalmente apenas bombas de 2.000 libras formam crateras desse tamanho no solo arenoso e leve do enclave palestino.

Em última análise, a investigação identificou 208 crateras em imagens de satélite e imagens de drones. Devido à limitação das imagens de satélite e às variações nos efeitos de uma bomba, é provável que tenham existido muitos casos que não foram registrados. Mas, os resultados revelam que bombas de 2.000 libras representavam uma ameaça generalizada para os civis que procuravam segurança no sul de Gaza.

Em resposta às questões sobre a utilização da bomba no sul de Gaza, um porta-voz militar israelense disse, em uma declaração ao New York Times, que a prioridade de Israel era destruir o Hamas e que “questões deste tipo serão analisadas numa fase posterior”. O porta-voz também disse que as Forças Armadas de Israel “tomam precauções necessárias para mitigar os danos aos civis”.

Mas, as autoridades americanas disseram que Israel deveria fazer mais para reduzir as vítimas civis, enquanto luta contra o Hamas. O Pentágono aumentou os envios para Israel de bombas menores, que considera mais adequadas a ambientes urbanos como Gaza. Ainda assim, desde outubro, os Estados Unidos também enviaram mais de 5.000 munições MK-84 – um tipo de bomba de 2.000 libras.

Veja também

Hamas Hamas considera resolução da ONU "insuficiente"