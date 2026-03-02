Seg, 02 de Março

Israel volta a atacar o Líbano e justifica ofensivas por alvos do Hezbollah

De acordo com informações da Al Jazeera, explosões massivas abalaram Beirute, a capital do Líbano, e colunas de fumaça subiram ao céu da cidade

Fumaça é vista após bombardeio de Israel em BeirutFumaça é vista após bombardeio de Israel em Beirut - Foto: IBRAHIM AMRO / AFP

As Forças de Defesa de Israel (IDF) voltaram a atacar alvos terroristas do Hezbollah em todo o Líbano, informaram em mensagem enviada pelo Telegram, nesta segunda-feira (2). A retomada de ofensivas no local acontece após o governo do Líbano declarar que o ataque com foguetes do grupo extremista xiita libanês ao território israelense foi um ato "ilegal".

As IDF disseram que haviam atacado e eliminado o terrorista Hussein Meklad, chefe do quartel-general de inteligência do Hezbollah, e alertou que as operações contra a organização devem continuar para "frustrar qualquer ameaça ao Estado de Israel".

 

De acordo com informações da Al Jazeera, explosões massivas abalaram Beirute, a capital do Líbano, e colunas de fumaça subiram ao céu da cidade.
 

