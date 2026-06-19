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Guerra no Oriente Médio Israel volta a atacar o sul do Líbano, em novo desafio ao acordo entre EUA e Irã Grupo militante apoiado pelo regime iraniano confirmou a ocorrência de intensos combates na região, e uma agência estatal libanesa relatou a morte de 16 pessoas em ataques aéreos de Israel

As forças de Israel lançaram uma ofensiva contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano na madrugada desta sexta-feira, 19, em mais um desafio do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ao acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

O grupo militante apoiado pelo regime iraniano confirmou a ocorrência de intensos combates na região, e uma agência estatal libanesa relatou a morte de 16 pessoas em ataques aéreos de Israel.

O governo israelense não participa do acordo de paz que tenta encerrar definitivamente o conflito no Oriente Médio, mas o fim das hostilidades contra o Líbano consta do pacto como uma exigência do Irã.

As negociações sobre o programa nuclear iraniano, que começariam nesta sexta, na Suíça, foram adiadas. A emissora Al-Mayadeen, que tem sede no Líbano e é considerada aliada do Hezbollah, informou que o Irã desistiu de mandar uma delegação para a Suíça por causa da campanha militar israelense.

Na noite da quinta-feira, 18, o vice-presidente americano, J.D. Vance, também adiou a viagem que faria à Suíça, diante do impasse.

O governo de Israel sustenta que deve manter o controle de parte do sul do Líbano para se defender dos ataques do Hezbollah.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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