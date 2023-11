A- A+

Guerra Israel x Hamas: Brasil se diz satisfeito com resolução aprovada por Conselho de Segurança Texto apresentado por Malta teve 12 votos a favor

O governo brasileiro elogiou a aprovação, nesta quarta-feira, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, da primeira resolução sobre o conflito entre Israel e o grupo palestino extremista Hamas. O texto pede "pausas humanitárias" na Faixa de Gaza e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas.

O documento foi apresentado por Malta e apoiado pelo Brasil e os demais nove membros não permanentes do colegiado foi aprovado por 12 votos a favor. Estados Unidos, Reino Unido e Rússia optaram pela abstenção.

"O governo brasileiro recebe, com satisfação, a notícia da aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU, na tarde de hoje, da primeira resolução relativa à atual crise humanitária e de reféns na Faixa de Gaza", diz um trecho de uma nota divulgada pelo Itamaraty.

A resolução pede a implementação de “pausas e corredores humanitários urgentes e prolongados em toda a Faixa de Gaza por um número suficiente de dias”, para que ajuda humanitária de emergência possa ser prestada à população civil por agências especializadas da ONU, pela Cruz Vermelha Internacional e por outras agências humanitárias imparciais. Segundo o Itamaraty, o foco do documento são as crianças que estão a zona de conflito.

O texto também pede a “libertação imediata e incondicional de todos os reféns” mantidos pelo Hamas, rejeita o deslocamento forçado de populações civis e faz um apelo pela normalização do fluxo de bens e serviços essenciais para Gaza. As prioridades são água, eletricidade, combustíveis, alimentos e suprimentos médicos.

"Exige ainda que as partes cumpram suas obrigações em matéria de direito internacional e do direito internacional humanitário, em especial no que se refere a civis e crianças", destaca a nota.

