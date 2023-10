Israel x Hamas: hospitais de Gaza estão sobrecarregados e médicos falam em ''situação catastrófica''

A- A+

Médicos e enfermeiros do sobrecarregado hospital Al-Shifa de Gaza estavam ocupados nesta terça-feira (10) tratando de centenas de vítimas de ataques aéreos israelenses enquanto o Ministério da Saúde palestino alertava sobre uma “situação catastrófica”.

Akram al-Haddad, de 25 anos, paciente do local, estava visivelmente abalado ao lado da cama de seu sobrinho de um ano e meio. O bebê, Abd al-Rahman al-Dos, ficou ferido em um ataque aéreo que matou 17 pessoas, incluindo outro parente, um menino de quatro anos. Dos e seus pais sobreviveram ao bombardeio que destruiu a casa da família na Cidade de Gaza, mas o bebê necessitou de intervenção médica urgente, disse o médico que o tratava.

O médico Abdallah, que pediu para ser identificado apenas pelo primeiro nome, disse que “ele precisa de uma cirurgia de emergência para o ferimento na cabeça, mas deve esperar até que uma sala de operação esteja disponível”. No entanto, um quarto grátis pode não ser suficiente para salvar Dos.

Não funciona sem eletricidade

“Precisamos garantir o fornecimento de eletricidade e que temos o equipamento necessário” antes de iniciar qualquer operação, disse Abdallah. “Temos uma lista com muitos nomes de pacientes feridos que aguardam sua vez. Alguns deles perderam a vida por falta de recursos”.

O médico do pronto-socorro Mohammed Ghonim disse à AFP que as equipes médicas lidaram com “um grande número de vítimas, a maioria delas mulheres e crianças, que chegaram ao mesmo tempo”. Os suprimentos médicos, incluindo tanques de oxigênio, estavam acabando no enclave costeiro bloqueado, disse Ghonim, e “temos uma crise de eletricidade e água”.

O médico foi interrompido pela chegada de um novo grupo de feridos; três mulheres, duas crianças, um idoso e dois jovens deram entrada no pronto-socorro. Perto dali, um membro da equipe confortava Umm Rama al-Hassasneh, que estava deitada numa cama de hospital ao lado dos seus quatro filhos, com idades entre os três e os seis anos, todos feridos num ataque aéreo israelense que atingiu o bairro de Sheikh Ridwan, na Cidade de Gaza.

A casa da família foi gravemente danificada quando uma casa vizinha foi alvo de aviões de guerra israelenses, disse Hassasneh à AFP. “Eles bombardearam a casa”, disse ela. "Eu e as crianças ficamos feridas, e fomos trazidos para cá. Estamos esperando para sermos tratados."

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 765 pessoas foram mortas e 4.000 feridas por ataques israelenses desde sábado. Israel estava retaliando um ataque do Hamas no sul do país, no qual o grupo terroristas matou mais de 900 israelenses e estrangeiros e raptou dezenas de outros.

'Não há mais para onde ir'

O Ministério da Saúde alertou que a escassez de suprimentos médicos e medicamentos levaria a uma “situação catastrófica” na Faixa de Gaza. Oito hospitais “não eram suficientes para atender às necessidades” da Faixa de Gaza, que tem uma população de 2,3 milhões de habitantes, disse o ministério.

O ministro da Defesa israelense declarou na segunda-feira um “cerco total” à Faixa de Gaza, “sem electricidade, sem água, sem gás” para o enclave. O chefe dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk, disse na terça-feira que o cerco foi proibido pelo direito internacional. O bombardeamento israelense deixou o hospital Beit Hanoun inoperante e danificou a unidade neonatal do hospital Al-Shifa.

O chefe da mídia do governo liderado pelo Hamas, Salameh Maarouf, disse que "dado o grande número de feridos", Gaza enfrentava uma escassez de "medicamentos, suprimentos médicos, scanners e raios-X".

Ele acusou os israelenses de "criarem deliberadamente uma situação humanitária miserável através de suas restrições e ataques". Maarouf disse que Israel “alertou que se o combustível for fornecido à usina pelo Egito, a usina será bombardeada”. Nos corredores do hospital Al-Shifa e nos seus jardins, várias famílias procuraram refúgio. Tendo recebido tratamento, muitos deles não têm outra escolha.

"Minha casa foi completamente destruída. Não sei por quê. Todas as casas aqui foram destruídas", disse Abu Ashour Sukayk, 39 anos. "Foi uma noite escura para minha esposa, meus filhos e eu. Passamos a noite no hospital. Não havia outro lugar para ir."

