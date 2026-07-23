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PALESTINOS

Israelense mata dois palestinos na Cisjordânia após ataque com faca, diz exército

O Exército não especificou como os dois palestinos morreram

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Palestinos observam a entrada da comunidade beduína de Dar Abu Faza enquanto colonos israelenses passam com seus rebanhos, nos arredores da vila de Taybeh, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 9 de junho de 2026Palestinos observam a entrada da comunidade beduína de Dar Abu Faza enquanto colonos israelenses passam com seus rebanhos, nos arredores da vila de Taybeh, na Cisjordânia ocupada por Israel, em 9 de junho de 2026 - Foto: ZAIN JAAFAR / AFP

Um civil israelense matou dois palestinos nesta quinta-feira (23), depois que eles feriram outro israelense que tentava apagar um incêndio perto de um assentamento no norte da Cisjordânia ocupada, informou o Exército israelense.

"Dois terroristas esfaquearam um civil israelense" que ajudava a apagar um incêndio perto do assentamento de Itamar, disse o Exército israelense, acrescentando que outro "civil israelense presente no local matou os dois terroristas".

O Exército não especificou como os dois palestinos morreram.

A polícia israelense, por sua vez, indicou que o ataque com faca ocorreu enquanto vários israelenses "tentavam apagar um incêndio que aparentemente havia sido provocado naquele local".

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O israelense ferido, que sofreu uma facada no peito, foi levado ao hospital em estado grave, disse um paramédico do serviço de emergência Magen David Adom em um comunicado.

O Exército também anunciou que seus soldados "estão realizando operações de busca na área de Beit Furik", localidade palestina próxima ao assentamento, e que estabeleceram "um cordão de segurança temporário ao redor da área".

O Conselho Regional da Samaria, órgão administrativo que representa os assentamentos israelenses no norte da Cisjordânia ocupada, atribuiu o incêndio a palestinos de Beit Furik, embora as autoridades israelenses tenham afirmado que a investigação está em andamento.

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