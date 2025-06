Israelenses devem se preparar para uma 'campanha prolongada' contra o Irã, afirma governo de Israel

A- A+

O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, alertou a população israelense nesta quinta-feira para se preparar para uma "campanha prolongada" contra o Irã, indicando que "dias difíceis" virão pela frente. A mensagem acontece no momento em que a troca de ataques entre os dois países completa uma semana, com o mais recente bombardeio dentro do território israelense deixando ao menos 19 feridos em Haifa, no norte do país.

— Lançamos a campanha mais complexa da nossa história — afirmou o tenente-general Eyal Zamir em uma mensagem de vídeo dirigida aos “cidadãos de Israel”. — Devemos nos preparar para uma campanha prolongada. Apesar dos avanços importantes, dias difíceis nos aguardam. Estamos nos preparando para muitas eventualidades.

Entre os avanços, Zamir citou que, antes da operação, o Irã possuía cerca de 2.500 mísseis terra-terra e planejava produzir outros 5.500 nos próximos dois anos, e estava promovendo avanços no seu programa nuclear — que Israel defende, sem apresentar provas, de que caminhava para a fabricação de uma bomba atômica, embora Teerã negue o programa tenha fins militares.

Tais desenvolvimentos, disse ele, obrigaram Israel a lançar um ataque preventivo, numa campanha que produziu “resultados extraordinários” — incluindo o assassinato de comandantes iranianos de alto escalão, danos graves a componentes do programa nuclear do Irã, a abertura de um corredor aéreo para Teerã e a destruição de cerca de metade dos lançadores de mísseis do Irã, elencou Zamir.

No entanto, se as ofensivas contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano provocaram impactos limitados dentro do território israelense, o mesmo não se pode dizer dos últimos dias de ataques iranianos.

Nesta sexta-feira, 44 pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, após disparos de mísseis iranianos contra Haifa.

Os socorristas inspecionaram pelo menos um edifício atingido pelos mísseis na cidade portuária, a maior do norte de Israel e terceira maior do país, segundo relatos de um fotógrafo da AFP presente no local.

"Um míssil atingiu perto de uma mesquita", escreveu o Ministério das Relações Exteriores de Israel no X, acompanhando seu comunicado com um vídeo.

O Maguen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, havia oferecido anteriormente um balanço de dois feridos, um deles em estado grave. Não se sabe se eles fazem parte dos feridos transferidos para o Hospital Rambam.

"Após os últimos alertas, socorristas e paramédicos do Maguen David Adom estão fornecendo atendimento médico e evacuando para o hospital um adolescente de 16 anos em estado grave, atingido por um fragmento na parte superior do corpo, assim como um homem de 54 anos em estado moderado", informou em nota a organização de resgate israelense.

No início da tarde, soaram sirenes antiaéreas em várias regiões de Israel após o lançamento de mísseis iranianos. O Exército israelense anunciou em um comunicado que detectou "mísseis lançados desde o Irã" dirigidos a Israel, com fontes militares ouvidas pelo jornal israelense Haaretz confirmando que foram disparados cerca de vinte mísseis contra o país.

Em mais um sinal de que Tel Aviv se prepara para uma possível guerra de atrito contra a República Islâmica, o Ministério da Defesa de Israel anunciou nesta sexta-feira que o governo aprovou um plano para instalar aproximadamente mil novos abrigos antiaéreos em locais sensíveis em todo o país, bem como a reforma de 500 abrigos públicos.

De acordo com o comunicado do ministério, o custo estimado do plano é de cerca de 100 milhões de shekels (R$ 159 milhões).

