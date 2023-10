Israelenses e brasileiros com dupla nacionalidade podem ser convocados para o conflito?

A- A+

Israelenses e cidadãos com dupla nacionalidade residentes no Brasil e que sejam da ativa ou reservistas do Exército estão sendo convocados para lutar contra o Hamas na guerra em Israel.

Procurada pelo Globo, a Embaixada de Israel no Brasil confirmou a informação, mas não soube precisar o número de pessoas convocadas. A embaixada também explicou quais os critérios para a convocação.

Quem está sendo convocado?

Os cidadãos israelenses que estão temporariamente no Brasil. São pessoas alistadas na reserva e que treinam anualmente em Israel.

Um israelense que mora no Brasil pode ser convocado?

Somente se essa pessoa não se desligou da reserva quando deixou Israel. É precisam se desligar, mas algumas pessoas esquecem, de acordo com a embaixada.

O que ocorre com que tem dupla nacionalidade?

Apenas quem quem já serviu o exército israelense durante o serviço obrigatório pode ser convocado.

Por exemplo: um brasileiro que vive a vida inteira no Brasil e mora no Brasil, mas adquiriu a cidadania israelense, não pode ser convocado, pois não está alistado na reserva.

A convocação, para quem a recebeu e faz os treinamentos anuais, é obrigatória para quem ainda está ligado a uma unidade de reserva, de acordo com a embaixada.

Voo saindo de Lima

Por enquanto, a Embaixada de Israel confirma a saída de um avião para os reservistas convocados de Lima, no Peru, às 20h no horário local nesta terça-feira. Os convocados no Brasil, portanto, teriam de se deslocar até lá.

A embaixada israelense publicou em suas redes sociais um comunicado sobre o voo. Nele, informa que as embaixadas israelenses nos Estados Unidos, em toda América Latina e a União das Federações Judaica decidiram financiar em conjunto um avião de Lima para Israel para os cidadãos israelenses que estão na América Latina e foram convocados.

