A- A+

Ataques a Israel Israelenses traçam rotas de fuga, relata correspondente do GLOBO em Israel Serviço nacional de emergência de Israel, afirma que teve duas de suas ambulâncias capturadas

O braço armado do grupo islâmico palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza, divulgou no sábado um vídeo que mostra três homens vestidos como civis, visivelmente assustados, que seriam cidadãos israelenses, capturados por seus combatentes.

De acordo com o jornal israelense Hareetz, fontes policiais afirmam que integrantes do grupo fizeram civis reféns na cidade de Ofakim. O número total de capturados, informa o diário, é desconhecido.

"Cenas das Brigadas Al Qassam capturando vários soldados inimigos na batalha do 'Dilúvio de Al Aqsa", indicava uma frase que aparecia sobre um fundo preto no início do vídeo.

O Magen David Adom, serviço nacional de emergência de Israel, afirma que teve duas de suas ambulâncias capturadas e ao menos um médico assassinado, de acordo com o jornal Times of Israel.

Os relatos de reféns feitos nas últimas horas provocou reação internacional.

"As notícias de civis feitos reféns nas suas casas ou em Gaza são terríveis. Isto é contra o direito internacional. Os reféns devem ser libertados imediatamente", publicou nas redes sociais Josep Borrell Fontelles, chefe da diplomacia da União Europeia.

Sinais hebraicos sugeriam que a gravação ocorreu no lado israelense da Passagem de Erez, entre Israel e a Faixa de Gaza. Outros vídeos divulgados nas redes sociais mostraram corpos de diversas pessoas vestidas com uniformes militares, além de motoristas e passageiros mortos em uma rodovia.

O Ministério da Saúde israelense informou a imprensa local que 100 cidadãos israelenses foram vitimados de forma fatal. Os combatentes do Hamas dispararam milhares de foguetes contra Israel, que respondeu com ataques aéreos. O Hamas fala em 5 mil artefatos, Tel-Aviv em 2.200.

De acordo com autoridades médicas da Faixa de Gaza, em informação dada a agências de notícias, foram confirmadas 198 vítimas fatais no enclave palestino. O Ministério da Saúde de Israel informa que 779 pessoas ficaram feridas no país e os médicos em Gaza dizem que 1.610 palestinos estão sendo atendidos em hospitais.

Israel impõe um bloqueio a Gaza desde 2007, depois de o Hamas ter assumido o controle da região, e desde então o exército tem travado várias guerras contra os militantes.

Veja também

Guatemala Máximo tribunal da Guatemala ordena garantir a posse de Arévalo