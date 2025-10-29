A- A+

sono Isso é o que acontece com seu cérebro na privação de sono, de acordo com um novo estudo Uma nova pesquisa do MIT mostra que lapsos de atenção devido à privação de sono coincidem com uma eliminação de fluido do cérebro

Quase todo mundo já passou por isso: depois de uma noite mal dormida, você não se sente tão alerta quanto deveria. Seu cérebro pode parecer nebuloso e sua mente divaga quando você deveria estar prestando atenção. Agora, pesquisadores do MIT descobriram por que isso acontece.

Um novo estudo publicado na revista científica Nature Neuroscience descobriu que, durante esses lapsos, uma onda de líquido cefalorraquidiano (LCR) flui para fora do cérebro — um processo que normalmente ocorre durante o sono e ajuda a eliminar os resíduos acumulados durante o dia. Acredita-se que essa descarga seja necessária para manter o cérebro saudável e funcionando normalmente.

"Se você não dorme, as ondas do LCR começam a interferir na vigília, onde normalmente você não as veria. No entanto, elas vêm com uma compensação de atenção, onde a atenção falha durante os momentos em que você tem essa onda de fluxo de fluido", diz a autora sênior do estudo Laura Lewis, membro do Instituto de Engenharia Médica e Ciência e do Laboratório de Pesquisa em Eletrônica do MIT.

Limpando o cérebro

Durante o sono, o líquido cefalorraquidiano que reveste o cérebro ajuda a remover os resíduos acumulados durante o dia. Em um estudo de 2019, Lewis e colegas mostraram que o fluxo do LCR durante o sono segue um padrão rítmico de entrada e saída do cérebro, e que esses fluxos estão ligados a mudanças nas ondas cerebrais durante o sono.

Essa descoberta levou Lewis a se perguntar o que poderia acontecer com o fluxo do LCR após a privação do sono. Para explorar essa questão, ela e seus colegas recrutaram 26 voluntários que foram testados duas vezes — uma após uma noite de privação de sono em laboratório e outra quando estavam bem descansados.

De manhã, os pesquisadores monitoraram diversas medidas diferentes da função cerebral e corporal, enquanto os participantes realizavam uma tarefa comumente usada para avaliar os efeitos da privação do sono. Durante a tarefa, cada participante usou um capacete de eletroencefalograma (EEG) que registrava as ondas cerebrais enquanto eles também estavam em um aparelho de ressonância magnética funcional (RMF).

A ressonância utilizada permitiu aos pesquisadores medir não apenas a oxigenação sanguínea no cérebro, mas também o fluxo de LCR para dentro e fora do cérebro. Eles também mediram frequência cardíaca, frequência respiratória e diâmetro da pupila de cada indivíduo.

Os participantes realizaram duas tarefas de atenção enquanto estavam no aparelho de ressonância, uma visual e uma auditiva. Para a tarefa visual, eles tiveram que olhar para uma tela com uma cruz fixa. Em intervalos aleatórios, a cruz se transformava em um quadrado, e os participantes eram instruídos a pressionar um botão sempre que vissem isso acontecer. Para a tarefa auditiva, eles ouviam um bipe.

Os resultados mostraram que os participantes privados de sono tiveram um desempenho muito pior do que os bem descansados nessas tarefas, como esperado. Seus tempos de resposta foram mais lentos e, para alguns dos estímulos, eles nem sequer registraram a mudança.

Durante esses lapsos momentâneos de atenção, os pesquisadores identificaram diversas alterações fisiológicas que ocorriam simultaneamente. Mais significativamente, eles encontraram um fluxo de LCR para fora do cérebro no momento em que esses lapsos ocorriam. Após cada lapso, o LCR fluía de volta para o cérebro.

"Os resultados sugerem que, no momento em que a atenção falha, esse fluido está sendo expelido para fora do cérebro. E quando a atenção se recupera, ele é atraído de volta", avalia Lewis.

A hipótese é que, quando o cérebro é privado de sono, ele começa a compensar a perda da limpeza que normalmente ocorre durante o sono.

“Uma maneira de pensar sobre esses eventos é que, como seu cérebro precisa tanto de sono, ele tenta ao máximo entrar em um estado semelhante ao sono para restaurar algumas funções cognitivas", diz Zinong Yang, pós-doutoranda do MIT, e autora principal do artigo. "O sistema de fluidos do seu cérebro está tentando restaurar a função, forçando o cérebro a iterar entre estados de alta atenção e alto fluxo."

Um circuito unificado

Os pesquisadores também encontraram vários outros eventos fisiológicos ligados a lapsos de atenção, incluindo diminuição da respiração e da frequência cardíaca, além da constrição das pupilas. Eles descobriram que a constrição pupilar começou cerca de 12 segundos antes do LCR fluir para fora do cérebro, e as pupilas dilataram novamente após o lapso de atenção.

"O interessante é que parece que este não é apenas um fenômeno no cérebro, mas também um evento que ocorre em todo o corpo. Isso sugere que há uma coordenação estreita desses sistemas, onde, quando sua atenção falha, você pode sentir isso perceptual e psicologicamente, mas também reflete um evento que está acontecendo em todo o cérebro e corpo”, diz Lewis.

Essa estreita ligação entre eventos díspares pode indicar que existe um único circuito que controla tanto a atenção quanto as funções corporais, como o fluxo de fluidos, a frequência cardíaca e a excitação, de acordo com os pesquisadores.

"Esses resultados nos sugerem que existe um circuito unificado que governa tanto o que consideramos funções de altíssimo nível do cérebro — nossa atenção, nossa capacidade de perceber e responder ao mundo — quanto processos fisiológicos fundamentais, como a dinâmica dos fluidos cerebrais, o fluxo sanguíneo cerebral e a constrição dos vasos sanguíneos", afirma Lewis.

Neste estudo, os pesquisadores não exploraram qual circuito poderia estar controlando essa comutação, mas um bom candidato, segundo eles, é o sistema noradrenérgico. Pesquisas recentes mostraram que esse sistema, que regula muitas funções cognitivas e corporais por meio do neurotransmissor norepinefrina, oscila durante o sono normal.

