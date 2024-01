Isso está no livrinho?

A- A+

Era meio-dia e acabara de sair da missa no belíssimo Santuário Dom Bosco. Como recebera uma visita para a passagem de ano, resolvi mostrar-lhe alguns pontos turísticos da cidade. O dia estava ensolarado e o céu de um azul que só em Brasília se pode ver.



Próximo ao memorial JK vimos grupos pequenos de pessoas, vestindo amarelo e agitando bandeiras do Brasil. Caminhavam em direção à Praça dos Três Poderes. Eram mulheres, homens, velhos, adultos, jovens, uma mescla de idade e extrato social da nossa população.



Naquele momento, aquelas pessoas pareciam genuinamente entusiasmadas com a possibilidade de se reunirem no gramado em frente ao Congresso Nacional para protestar contra o que acreditavam ser uma injustiça eleitoral. Um comportamento que refletia o pensamento de parte da população.



As mídias digitais haviam divulgado insistentemente o encontro - uma tática empregada em outras manifestações -, e a imprensa tradicional, de alguma forma, ajudou a amplificá-lo.



Mesmo com a chegada de caravanas vindas de outros cantos do país, patrocinadas por partidários do candidato derrotado, não se poderia imaginar o trágico desfecho para aquela contestação.



A democracia se viu desafiada com a destruição das casas dos três poderes perpetrada por vândalos enfurecidos ao entardecer daquele 8 de janeiro de 2023.



Em qual ocasião houve um “reset” na postura dos manifestantes? O que os induziu à transformação? Quem deu o primeiro grito para a incursão? Foram ações planejadas? Se planejadas, qual o passo esperado após as invasões às sedes dos poderes?



São perguntas que carecem de respostas baseadas em provas irrefutáveis, legais e transparentes para satisfação da sociedade que se viu refém da incontrolável exacerbação de ânimos.



Centenas de inquéritos foram abertos. Alguns processos transitaram em julgado. Parte dos envolvidos foi condenada. Contudo, a construção dos acontecimentos permanece nebulosa.



Deveríamos buscar as causas e analisar as consequências? Certamente é o mais racional para nos precavermos no futuro.



Uma radical e maniqueísta mudança das relações interpessoais no mundo como um todo pode ser uma das pistas.



Diante da incerteza da veracidade dos fatos, os nichos da opinião pública hermeticamente fechados às ideias contrárias às que defendem, assumem suas narrativas e apontam o dedo acusando os oponentes. Não aceitam dialogar.



Nesse contexto, a instituição Forças Armadas, em especial o Exército brasileiro, vem sendo responsabilizada por integrantes de grupos extremistas, de todos os matizes, pela difícil caminhada que a nação vem percorrendo na busca da paz e bem-estar sociais.



Uma injustiça que se mostrará tão mais injusta quanto mais os fatos forem sendo descortinados com honestidade.



Conversava com um ex-membro da Suprema Corte brasileira e ele, reconhecendo a postura institucional das Forças Armadas durante essa crise, me recordou uma passagem pitoresca com o Marechal Dutra quando na Presidência da República.



O velho militar tinha o hábito de responder aos que o procuravam com demandas políticas e pedidos urgente com a seguinte pergunta: “Isso está no livrinho?” O livrinho era a Constituição. Não estando, nem adiantava prosseguir com o papo.



Pois bem, as Forças Armadas brasileiras contemporâneas se portam com dignidade, profissionalismo e senso de responsabilidade. E não de agora, que sejamos claros.



Seus líderes se interrogam constantemente se suas ordens, orientações e posicionamentos estão no “livrinho”. Por dever institucional e compreensão da importância do papel dos homens e mulheres das armas, acordam batendo continência para a Constituição e adormecem batendo continência para a Constituição.



As Forças Armadas não se intitulam rainhas absolutistas da verdade ou déspotas esclarecidos em tempos de escuridão da consciência. Compreendem que juntos, elas, os poderes constituídos e o povo serão sempre mais fortes. Seguramente outros setores da teia social do país têm a mesma postura.



Sendo um corte vertical da sociedade, sabem que seus membros não estão completamente imunes a humanos desvios comportamentais. Mas agem vigorosamente para coibi-los.



Acertam muito, erram algumas vezes, aceitam correções e mostram opções. O passado testemunha que estiveram sempre ao lado do povo, honrando os compromissos de seu juramento e, certamente, prestando continência à Constituição.

*General de divisão da reserva

- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

RÉVEILLON NO RECIFE Placas orientadoras, painel e revistas: confira a infraestrutura da Virada Recife 2024, no Polo Pina