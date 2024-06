Itaipu encerra participação no 10º Fórum Mundial da Água

A- A+

O 10º Fórum Mundial da Água, realizado em Bali, Indonésia, foi concluído em 25 de maio com o lançamento da Declaração Ministerial sobre "Água para a Prosperidade Compartilhada". Participaram da reunião delegações de 106 países e 27 organizações internacionais. Uma delegação da Itaipu Binacional participou do evento, mostrando suas iniciativas bem-sucedidas na gestão de recursos hídricos.



Na quarta-feira (22), Carlos Carboni, Diretor de Coordenação da Itaipu, participou da sessão "Acelerando o Progresso do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (Água Potável e Saneamento) - Monitorando o ODS 6 e a Ferramenta ODS-PSS", organizada pela Agência Nacional de Águas (ANA) no Pavilhão da América Latina. A sessão abordou diferentes maneiras de utilizar a ferramenta, que fornece informações sobre como os países podem avançar, considerando sua realidade e contexto, para atingir as metas do ODS 6. Itaipu apresentou seus esforços relacionados ao ODS 6 e como está implementando os ODS no território.



No painel "Pesquisa e Gestão para Segurança Hídrica", moderado pelo Ministério do Meio Ambiente nesta quinta-feira (23), o pesquisador Lucas Henrique Garcia, da Coordenação de Itaipu, discutiu o papel dos grandes empreendimentos hidrelétricos na promoção da segurança hídrica em suas quatro dimensões: humana, econômica, ecossistêmica e resiliência. Foram apresentados exemplos de atividades da Itaipu no território em áreas de saneamento e conservação de água e solo, promoção de usos múltiplos da água do reservatório e monitoramento de águas subterrâneas.

Também nesta quinta-feira (23), o diretor Carlos Carboni participou das sessões "Água Potável: Um Desafio para Comunidades Vulneráveis na América Latina", e Daniel Bartiko, da Divisão de Reservatórios de Itaipu, esteve presente na sessão plenária "Segurança Hídrica em um Futuro Incerto: Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) e os Impactos das Mudanças Climáticas", onde compartilharam as experiências de Itaipu sobre esses temas.

Na sexta-feira (24), Bartiko discutiu os usos múltiplos do Reservatório de Itaipu e como a implantação do zoneamento, utilizando ferramentas de geoprocessamento e modelagem hidrodinâmica, permite que essas atividades sejam realizadas de forma organizada, garantindo a conservação das matas ciliares e da biodiversidade para proteção dos recursos hídricos.

A participação de Itaipu foi concluída com o painel "Água, Sociedade e Mudanças Climáticas", moderado por Luiz Henrique Maldonado, da Divisão de Estudos Hidrológicos e Energéticos do Departamento Técnico de Itaipu, e contou com a participação do Diretor de Coordenação e Moacir Schmengler, do Parque Tecnológico de Itaipu. A sessão teve como objetivo discutir como diferentes organizações da América Latina buscam entender os efeitos das mudanças climáticas e seus impactos nos recursos hídricos e nas questões sociais.

Itaipu também participou da sessão plenária "Condução do Compartilhamento de Dados e Governança", com Jussara Elias de Souza, da Divisão de Reservatórios de Itaipu. Newmar Wegner, do Parque Tecnológico de Itaipu, falou sobre "Inovação na Produção de Dados".

De acordo com a chefe do escritório de Itaipu em Brasília, Ligia Leite Soares, "o Fórum Mundial da Água reúne uma série de países para discutir e compartilhar práticas de gestão sustentável da água, incluindo formas de evitar conflitos causados por águas transfronteiriças, e Itaipu é um caso muito inspirador nesse sentido. Temos um exemplo concreto de cooperação internacional como solução para enfrentar os desafios globais da água, dada a gestão compartilhada de nossos recursos hídricos no Brasil e no Paraguai. Percebemos o interesse imediato de outros participantes do fórum quando compartilhamos a experiência de gestão hídrica da Itaipu Binacional ".

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de capacidade instalada, Itaipu é líder global em geração de energia limpa e renovável, tendo produzido 3 bilhões de MWh desde 1984. Em 2023, representava cerca de 10% do fornecimento de energia elétrica do Brasil e 88% do Paraguai.

