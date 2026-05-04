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Tensão Itália abre investigação por sequestro após ação israelense contra flotilha que segue para Gaza Tribunal israelense tentou no domingo a prorrogação por dois dias da detenção de ativistas

A Procuradoria de Roma abriu uma investigação sobre o sequestro de pessoas após a apresentação de três denúncias posteriores à interceptação, na quinta-feira, dos barcos da "Flotilha para Gaza" por parte das forças israelenses, informou a imprensa italiana.

O crime de sequestro de pessoas afeta o espanhol Saif Abu Keshek e o brasileiro Thiago Ávila, atualmente detidos em Israel e que, no momento da prisão em águas internacionais, estiveram em um embarque de bandeira italiana.

Um tribunal israelense tentou no domingo a prorrogação por dois dias da detenção de ativistas.

A Procuradoria de Roma abriu uma investigação semelhante em outubro, após a tentativa anterior da mesma organização de envio de uma flotilha até Gaza.

Mais de 170 ativistas de várias nacionalidades foram detidos na quinta-feira nos quase 20 barcos de uma nova flotilha que, segundo os organizadores, pretendia romper o bloqueio israelense ao território restrito, onde o acesso da ajuda humanitária continua muito restrito.

A operação, realizada de forma “pacífica” segundo Israel, aconteceu a centenas de quilômetros de Gaza, em águas internacionais perto da costa de Creta, muito mais longe das costas israelenses que as interceptações anteriores de flotilhas.

Vários países denunciaram a operação como “ilegal”.

Esta é a segunda tentativa da Global Sumud Flotilla ("sumud" significa "resiliência" em árabe) de chegar à Faixa de Gaza.

Em 2025, na sua primeira viagem, centenas de ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg e a eurodeputada francopalestina Rima Hassan, foram detidos no mar, levados para Israel e posteriormente expulsos.

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