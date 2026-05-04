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Tensão

Itália abre investigação por sequestro após ação israelense contra flotilha que segue para Gaza

Tribunal israelense tentou no domingo a prorrogação por dois dias da detenção de ativistas

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Membros da flotilha Global Sumud, interceptados pela Marinha israelense em águas internacionais, realizam uma manifestação na cidade de Ierapetra, na ilha de Creta, Grécia, em 1&ordm; de maio de 2026Membros da flotilha Global Sumud, interceptados pela Marinha israelense em águas internacionais, realizam uma manifestação na cidade de Ierapetra, na ilha de Creta, Grécia, em 1º de maio de 2026 - Foto: Costas Metaxakis / AFP

A Procuradoria de Roma abriu uma investigação sobre o sequestro de pessoas após a apresentação de três denúncias posteriores à interceptação, na quinta-feira, dos barcos da "Flotilha para Gaza" por parte das forças israelenses, informou a imprensa italiana.

O crime de sequestro de pessoas afeta o espanhol Saif Abu Keshek e o brasileiro Thiago Ávila, atualmente detidos em Israel e que, no momento da prisão em águas internacionais, estiveram em um embarque de bandeira italiana.

Um tribunal israelense tentou no domingo a prorrogação por dois dias da detenção de ativistas.

A Procuradoria de Roma abriu uma investigação semelhante em outubro, após a tentativa anterior da mesma organização de envio de uma flotilha até Gaza.

Mais de 170 ativistas de várias nacionalidades foram detidos na quinta-feira nos quase 20 barcos de uma nova flotilha que, segundo os organizadores, pretendia romper o bloqueio israelense ao território restrito, onde o acesso da ajuda humanitária continua muito restrito.

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A operação, realizada de forma “pacífica” segundo Israel, aconteceu a centenas de quilômetros de Gaza, em águas internacionais perto da costa de Creta, muito mais longe das costas israelenses que as interceptações anteriores de flotilhas.

Vários países denunciaram a operação como “ilegal”.

Esta é a segunda tentativa da Global Sumud Flotilla ("sumud" significa "resiliência" em árabe) de chegar à Faixa de Gaza.

Em 2025, na sua primeira viagem, centenas de ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg e a eurodeputada francopalestina Rima Hassan, foram detidos no mar, levados para Israel e posteriormente expulsos.

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