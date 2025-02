A- A+

mundo Itália abre investigação sobre caçada de Donald Trump Jr., acusado de matar espécie rara de pato Político italiano alertou autoridades sobre vídeo de filho do presidente americano, que alega ter recebido 'todas as licenças adequadas' para a atividade

O Ministério Público da Itália abriu uma investigação sobre uma caçada que contou com a participação de Donald Trump Jr., o primogênito do presidente americano, Donald Trump. Um político da região de Veneto anunciou no começo do mês que havia denunciado o empresário às autoridades por supostamente matar patos de uma espécie protegida na Lagoa de Veneza.

A agência de notícias italiana Ansa reportou que promotores de Veneza abriram um inquérito para apurar as circunstâncias da viagem de caça, realizada em dezembro. As imagens foram postadas (e depois apagadas) pela Field Ethos, uma marca de aventura ao ar livre e site fundado por Trump Jr. que se descreve como "a principal publicação de estilo de vida para o homem sem remorso".





Andrea Zanoni, membro do Legislativo regional e ambientalista, disse que viu "várias pessoas, incluindo Donald Trump Jr., matando patos" em um vídeo na plataforma online.

"No vídeo, Trump Jr. aparece com um pato-ferrugínio (tadorna ferrugginea) em primeiro plano, um pato muito raro na Europa e protegido pela diretriz de aves da União Europeia e pela lei italiana sobre a proteção da vida silvestre", escreveu Zanoni no Facebook.

— A matança ou posse deste animal é punível por lei — disse o político.

No vídeo, também publicado pelo jornal Corriere della Sera, Trump Jr. atira em patos a partir de um mirante. Nas imagens, o filho do presidente aparece cercado por aves mortas e fala sobre um deles.

— Este é realmente um pato bastante incomum para a área. Nem tenho certeza de como se chama em inglês — disse ele, no vídeo.

Não está claro quem foi o responsável pela morte do pato nem o local exato da caçada.

Em comunicado enviado a vários veículos de imprensa dos Estados Unidos, o porta-voz de Trump Jr., Andy Surabian, disse que o filho do presidente e os demais membros do grupo "tinham todas as licenças adequadas e estavam caçando em uma área legalmente permitida, onde havia inúmeros outros grupos de caça presentes".

"Embora não esteja claro se este único pato foi baleado involuntariamente por alguém do grupo de caça de Don, outro grupo de caça ou morto de uma maneira diferente e recuperado pelo cão de caça do grupo, Don leva muito a sério o cumprimento de todas as regras, regulamentos e conservação em suas caçadas e planeja cooperar totalmente com qualquer investigação", acrescentou o porta-voz.

Veja também