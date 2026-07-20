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Internacional Itália denuncia que a Rússia expulsou adido militar em Moscou 'sem motivos' Ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, criticou no X um "ato flagrante de represália" depois que seu país decretou a expulsão de dois adidos militares acusados de espionagem

A Itália denunciou, nesta segunda-feira (20), que a Rússia expulsou “sem motivos” um adido militar e um de seus assistentes, um ato que qualificou de “represália” após a saída de dois diplomatas russos de Roma.

O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, criticou no X um "ato flagrante de represália" depois que seu país decretou a expulsão de dois adidos militares acusados de espionagem.

La Federazione russa ha espulso,senza motivo,l’addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l’espulsione dall’Italia di due addetti militari russi,loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 20, 2026

A Rússia ainda não reagiu oficialmente ao assunto.

Tajani afirmou em 9 de julho que decidiu expulsar os dois ajudantes militares da embaixada russa, os quais acusaram de fazer parte dos serviços de inteligência, denunciando um ato de "ingerência grave e inaceitável".

Este anúncio ocorreu dias depois de a imprensa reportar a detenção de dois ex-agentes dos serviços de inteligência italianos, acusados de entregar a Moscou informação sensível, especialmente sobre a ajuda militar para a Ucrânia.

A chancelaria russa prometeu, então, dar uma "resposta adequada", segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias RIA Novosti.

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