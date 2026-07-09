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MUNDO Itália expulsa dois supostos espiões russos após prisão de dois ex-agentes italianos O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado pela agência RIA Novosti, prometeu imediatamente uma "resposta adequada"

A Itália anunciou, nesta quinta-feira (9), a expulsão de dois agentes de inteligência russos credenciados no país sob cobertura diplomática, após denunciar uma "interferência grave e inaceitável", dois dias depois da prisão de dois ex-espiões italianos acusados de colaborar com Moscou.

"O governo italiano decidiu expulsar dois adidos militares da embaixada da Federação Russa na Itália que estavam envolvidos em atividades de espionagem descobertas pela Procuradoria de Roma", escreveu o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, na rede social X.

O Ministério das Relações Exteriores "informou ao embaixador russo em Roma que Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devem deixar a capital italiana no prazo de três dias", declarou o chefe da diplomacia italiana, que também ocupa o cargo de vice-primeiro-ministro.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado pela agência RIA Novosti, prometeu imediatamente uma "resposta adequada".

O anúncio das expulsões ocorre dois dias após a prisão de dois ex-agentes de inteligência italianos acusados de repassar informações sensíveis a Moscou, particularmente sobre a ajuda militar à Ucrânia, segundo a imprensa italiana.

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