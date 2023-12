A- A+

operação Itália imobiliza por 20 dias navio humanitário 'Ocean Viking' Na quarta-feira, a embarcação resgatou em três operações no Mediterrâneo 244 pessoas migrantes perto do litoral da Líbia

O governo italiano imobilizou por 20 dias o navio humanitário "Ocean Viking" no porto de Bari (sudeste), depois de acusar a embarcação de mudar sua direção após ter realizado alguns resgates, anunciou, neste domingo (31), a ONG SOS Méditerrannée.

"O 'Ocean Viking' está detido pela segunda vez em dois meses e acaba o ano como começou, com uma obstrução de sua assistência humanitária no mar devido a uma lei inútil, arbitrária e discriminatória", denunciou em nota a ONG, com sede em Marselha, no sudeste da França.

Segundo a SOS Méditerranée, o Executivo italiano da ultradireitista Giorgia Meloni acusa o "Ocean Viking" de "não ter respeitado a ordem de se dirigir sem demora e com velocidade máxima para um local seguro", concretamente o porto de Bari, designado pelas autoridades italianas.

Na quarta-feira, a embarcação resgatou em três operações no Mediterrâneo 244 pessoas migrantes perto do litoral da Líbia, entre as quais oito mulheres, 18 menores de idade desacompanhados e quatro crianças com menos de 4 anos.

Veja também

oriente médio Guerra entre Israel e Hamas não dá trégua na véspera do Ano Novo