Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUROPA

Itália julga seis pessoas por naufrágio de embarcação de migrantes que deixou 94 mortos

Todos os acusados estiveram presentes nesta sexta-feira no primeiro dia do julgamento em Crotone

Reportar Erro
Uma fotografia tirada em 28 de fevereiro de 2023 mostra os caixões de migrantes que morreram dois dias antes, após o naufrágio de seu barco na costa da região da Calábria, no sul da ItáliaUma fotografia tirada em 28 de fevereiro de 2023 mostra os caixões de migrantes que morreram dois dias antes, após o naufrágio de seu barco na costa da região da Calábria, no sul da Itália - Foto: Alessandro Serrano/AFP

Quatro policiais e dois funcionários da Guarda Costeira italiana começaram a ser julgados em Crotone, no sudeste da Itália, nesta sexta-feira (30), acusados de demora no resgate de uma embarcação com migrantes em 2023, cujo naufrágio deixou 94 mortos.

A tragédia, ocorrida na costa da região da Calábria, é a pior da Itália nos últimos dez anos. Entre as vítimas havia 35 crianças quando a embarcação encalhou nas rochas em frente à cidade de Cutro, em 26 de fevereiro de 2023.

Todos os acusados — quatro oficiais da Guardia di Finanza (GDF), a polícia financeira que também patrulha os mares italianos, e dois membros da Guarda Costeira — estiveram presentes nesta sexta-feira no primeiro dia do julgamento em Crotone, cidade próxima a Cutro, informou a imprensa local.

Eles são acusados de homicídio culposo e naufrágio "por negligência", crime previsto no código penal italiano.

Leia também

• Cinco mortos e quase meio milhão de pessoas sem energia em Portugal devido à tempestade Kristin

• Espanha prevê regularizar 500 mil imigrantes, a maioria latino-americanos

• Itália, Dinamarca e Alemanha lembram Trump do sacrifício de seus soldados no Afeganistão

O barco superlotado havia zarpado da Turquia com pessoas procedentes de Afeganistão, Irã, Paquistão e Síria. Cerca de 80 sobreviveram.

As autoridades estimam que há mais mortos, cujos corpos nunca foram encontrados.

As acusações contra os agentes são referentes a uma operação de busca e resgate nunca realizada, apesar de as autoridades terem sido alertadas sobre a embarcação por várias horas.

Um avião da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras (Frontex) detectou o barco em dificuldades pouco depois das 23h00, a cerca de 38 quilômetros da costa, e informou as autoridades italianas.

No entanto, um navio enviado posteriormente pela GDF deu meia-volta devido ao mau tempo, e a embarcação acabou se chocando contra os rochedos perto da praia, aproximadamente quatro horas depois.

Os promotores acusam a polícia e a Guarda Costeira de má comunicação e de atrasar a ação depois de inicialmente se considerar que a embarcação justificava uma operação policial marítima.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter