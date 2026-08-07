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Mundo Itália mantém decisão de controle fronteiriço apesar de apelo da Espanha A Itália já havia informado que reintroduziria controles de fronteira com a Espanha a partir de 1º de agosto

A Itália reafirmou a decisão de restabelecer temporariamente controles de fronteira após a entrada de milhares de migrantes no enclave espanhol de Ceuta, apesar de ameaças de retaliação por parte de Madri.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 7, o governo italiano afirmou que não cederá a "ultimatos ou imposições" da Espanha e manterá as verificações, ao menos, até 15 de agosto. A posição foi anunciada poucas horas depois de o governo espanhol dar dois dias para que Roma "retifique, ponha fim às verificações e trate os espanhóis como outros cidadãos europeus".

"Se não o fizer até o fim de domingo, 9 de agosto, a Espanha será obrigada a adotar medidas proporcionais para proteger os interesses e a dignidade de seus cidadãos", disse o comunicado espanhol.

A Itália já havia informado que reintroduziria controles de fronteira com a Espanha a partir de 1º de agosto. A primeira-ministra Giorgia Meloni classificou a medida como "extraordinária", para "salvaguardar a segurança nacional e evitar possíveis repercussões" para o país.

Também na sexta-feira, a Espanha informou que sua polícia desmantelou uma rede de tráfico de pessoas que teria levado 2 mil migrantes ao país pela costa sudeste e pela ilha de Ibiza.

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