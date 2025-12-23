Ter, 23 de Dezembro

AVIAÇÃO

Itália multa Ryanair em 255 milhões por abuso de posição dominante

Companhia aérea irlandesa afirmou que recorrerá da decisão

Avião da companhia irlandesa Ryanair enfrentou uma queda de pressão durante pouso na AlemanhaAvião da companhia irlandesa Ryanair enfrentou uma queda de pressão durante pouso na Alemanha - Foto: Rob Engelaar / ANP / AFP

A autoridade da concorrência italiana anunciou, nesta terça-feira (23), que multou a Ryanair em mais de 255 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) por supostamente abusar de sua posição dominante no mercado para impedir que as agências de viagens acessem seus serviços.

A Ryanair afirmou em comunicado que recorrerá da decisão, classificando-a como "estranha" e "frágil".

Essa ação ocorre um dia depois de o órgão antimonopólio ter multado a gigante americana de tecnologia Apple em 98 milhões de euros (R$ 638,4 milhões), acusando-a de abusar de sua posição dominante no mercado de aplicativos móveis.

A AGCM declarou que a companhia aérea irlandesa de baixo custo utilizou uma "estratégia abusiva" que dificultou a combinação de voos da Ryanair com outros serviços por agências de viagens entre 2023 e pelo menos abril de 2025.

"Essas práticas comprometiam a capacidade das agências de comprar voos da Ryanair e combiná-los com voos de outras companhias aéreas e/ou serviços de viagem adicionais, reduzindo assim a concorrência direta e indireta entre as agências", acrescentou o comunicado.

A Ryanair defendeu suas políticas para agências de viagens como "favoráveis ao consumidor" em seu comunicado. "Esta decisão e multa são juridicamente frágeis e serão anuladas em recurso", acrescentou.

A Itália já havia multado a Ryanair em três milhões de euros em 2019 por sua política de cobrar dos passageiros pela bagagem de mão. A multa foi posteriormente anulada por um tribunal administrativo.

