Itália sediará nova rodada de diálogo entre Líbano e Israel em 4 de agosto, diz ministro
Acordo busca desarmar o Hezbollah, mobilizar tropas libanesas no sul do país e retirar gradualmente as forças israelenses, começando pelas chamadas "zonas-piloto"
A Itália sediará uma nova rodada de negociações entre o Líbano e Israel em 4 de agosto, anunciou o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, nesta quarta-feira (22). Esta será a segunda rodada em menos de um mês, após as conversas realizadas em Roma em meados de julho.
“Em 4 de agosto, realizaremos mais uma sessão de diálogo”, declarou Tajani na Câmara dos Deputados, acrescentando que a primeira rodada de negociações “nos permitiu alcançar avanços significativos na definição das primeiras zonas-piloto”.
Leia também
• Itália denuncia que a Rússia expulsou adido militar em Moscou 'sem motivos'
• Nicarágua rompe relações com Itália devido a caso de fugitivo das Brigadas Vermelhas
• Pirlo é o favorito de Maldini para assumir o comando da seleção da Itália, diz jornal
As negociações, sob os auspícios dos Estados Unidos, visam pôr fim ao estado de guerra entre Israel e o movimento islâmico pró-Irã Hezbollah no Líbano.
O acordo busca desarmar o Hezbollah, mobilizar tropas libanesas no sul do país e retirar gradualmente as forças israelenses, começando pelas chamadas "zonas-piloto".