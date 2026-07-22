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Internacional

Itália sediará nova rodada de diálogo entre Líbano e Israel em 4 de agosto, diz ministro

Acordo busca desarmar o Hezbollah, mobilizar tropas libanesas no sul do país e retirar gradualmente as forças israelenses, começando pelas chamadas "zonas-piloto"

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O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio TajaniO ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani - Foto: Reprodução/X

A Itália sediará uma nova rodada de negociações entre o Líbano e Israel em 4 de agosto, anunciou o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, nesta quarta-feira (22). Esta será a segunda rodada em menos de um mês, após as conversas realizadas em Roma em meados de julho.

“Em 4 de agosto, realizaremos mais uma sessão de diálogo”, declarou Tajani na Câmara dos Deputados, acrescentando que a primeira rodada de negociações “nos permitiu alcançar avanços significativos na definição das primeiras zonas-piloto”.

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As negociações, sob os auspícios dos Estados Unidos, visam pôr fim ao estado de guerra entre Israel e o movimento islâmico pró-Irã Hezbollah no Líbano.

O acordo busca desarmar o Hezbollah, mobilizar tropas libanesas no sul do país e retirar gradualmente as forças israelenses, começando pelas chamadas "zonas-piloto".

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