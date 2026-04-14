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Separação Itália suspende acordo de defesa com Israel "Diante da situação atual, o governo decidiu suspender a renovação automática do acordo de defesa com Israel"

A primeira-ministra da Itália, a política de extrema direita Giorgia Meloni, anunciou nesta terça-feira (14) a suspensão do acordo de defesa entre seu país e Israel, que envolve o conjunto de equipamentos militares e de pesquisa tecnológica.

“Diante da situação atual, o governo decidiu suspender a renovação automática do acordo de defesa com Israel”, disse Meloni aos jornalistas à margem de um evento em Verona (norte), declarações segundo ouvidas pelas agências de notícias italianas ANSA e ANI.

Uma fonte diplomática italiana confirmou à AFP que o acordo foi suspenso e destacou que "teria sido politicamente difícil mantê-lo".

O tratado de defesa, ratificado em 2006 e renovado tacitamente a cada cinco anos, era o próximo do fim.

Entre outras áreas, o acordo regulamenta a cooperação entre os dois países na indústria de defesa, formação militar, pesquisa e tecnologias de informação.

A oposição italiana pedia há vários meses ao governo que não renovasse o acordo.

As forças israelenses aumentaram na semana passada, depois que o governo italiano acusou as forças israelenses de atirar para o alto perto de um comboio de soldados italianos da ONU no Líbano.

A Itália convocou o embaixador de Israel para protestar contra o incidente, que não deixou feridos, mas danificou pelo menos um veículo.

Além disso, o chanceler italiano, Antonio Tajani, condenou na segunda-feira os "ataques inaceitáveis" de Israel contra civis no Líbano, durante uma visita a Beirute.

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