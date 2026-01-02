Italiano de 16 anos é a 1ª vítima identificada em incêndio em bar nos Alpes Suíços

A- A+

Um golfista italiano de 16 anos foi a primeira vítima do incêndio em um bar na estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes Suíços, que ocorreu na madrugada de quinta-feira, 1º. Ele foi identificado nesta sexta-feira, 2, segundo informado pela agência Reuters. A tragédia deixou pelo menos 40 mortos e mais de 100 feridos - muitos em estado grave.

A Federação Italiana de Golfe lamentou o falecimento de Emanuele Galeppini: “um jovem atleta que carregava consigo paixão e valores genuínos”, disse a federação em um comunicado.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, irá para Crans-Montana, e informou que 15 italianos ficaram feridos e um número similar continua desaparecido.

As autoridades acreditam que há muitos estrangeiros entre as vítimas. Os feridos foram levados para vários hospitais em Lausanne, Genebra e Zurique, e até para a vizinha França e para a Itália. Nove franceses estão entre os feridos e oito ainda não foram localizados, segundo o Ministério das Relações Exteriores da França.

Possíveis causas

Velas pirotécnicas posicionadas em garrafas de champanhe teriam tocado o teto e provocado o incêndio, segundo relato de testemunhas. Elas descreveram cenas de horror, com pessoas tentando quebrar as janelas para escapar, enquanto outras, cobertas de queimaduras, corriam para a rua.

Beatrice Pilloud, procuradora-geral do cantão de Valais, afirmou ser prematuro determinar a causa do incêndio, mas acrescentou que os investigadores descartaram a possibilidade de um ataque.

“Por enquanto, não temos nenhum suspeito”, acrescentou ela, quando questionada se alguém havia sido preso em relação ao incêndio. “Uma investigação foi aberta, não contra ninguém, mas para entender melhor as circunstâncias desse incêndio dramático.”

O comandante da polícia do cantão de Valais, Frédéric Gisler, afirmou em coletiva de imprensa que estão sendo feitos trabalhos para identificar os mortos e informar suas famílias, acrescentando que a comunidade está “devastada”.

“Temos inúmeros relatos de atos heroicos, pode-se dizer, de uma forte solidariedade naquele momento”, disse Mathias Reynard, chefe do governo regional de Valais, à rádio RTS na sexta-feira.

Ele elogiou o trabalho dos serviços de emergência no dia seguinte ao incêndio, mas acrescentou: “Nos primeiros minutos, foram os cidadãos - e em grande parte os jovens - que salvaram vidas com sua coragem”.

Apesar do fogo, as paredes dos edifícios adjacentes ao bar não apresentavam marcas nesta sexta-feira, 2. Até a placa do bar parecia intacta, assim como a estrutura de madeira da varanda, sinal de que o incêndio se concentrou sobretudo no subsolo.

Aterrorizante

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o início do incêndio no teto, com um jovem tentando apagar o fogo com um grande pano branco. Ao seu lado, outros jovens filmam a cena, mas continuam dançando.

O presidente suíço, Guy Parmelin, que assumiu o cargo na quinta-feira, classificou o incidente como “uma calamidade de proporções sem precedentes e aterrorizantes”. Ele anunciou que as bandeiras permanecerão hasteadas a meio mastro por cinco dias.

Um gabinete de crise foi instalado no centro de convenções de Crans-Montana para receber e orientar as famílias.

Algumas fontes indicaram na quinta-feira à AFP que os proprietários do bar são de nacionalidade francesa, um casal natural da Córsega. Segundo um parente, estariam ilesos, mas não foi possível localizar o casal. (Com agências internacionais).

