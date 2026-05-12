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Vírus Italiano é colocado em quarentena após apresentar sintomas de hantavírus em voo Homem de 25 anos, natural da Calábria, estava na mesma aeronave da KLM que transportou uma passageira posteriormente morta pela infecção; autoridades investigam possível contágio

Um homem de 25 anos, natural da região da Calábria, no sul da Itália, foi colocado em quarentena preventiva nesta terça-feira (12) após apresentar sintomas compatíveis com hantavírus. Ele estava a bordo de um voo da companhia aérea KLM que também transportou, por um curto período, uma mulher sul-africana que morreu posteriormente em decorrência da doença, o que levou as autoridades sanitárias italianas a intensificarem o monitoramento de possíveis casos relacionados.

Segundo informações preliminares divulgadas por autoridades de saúde, o paciente, cuja identidade não foi revelada, terá amostras biológicas enviadas ao Instituto Lazzaro Spallanzani, em Roma, referência nacional no tratamento e investigação de doenças infecciosas. O objetivo é confirmar ou descartar uma eventual infecção viral por meio de exames clínicos e laboratoriais mais detalhados.

A suspeita ganhou maior repercussão após a confirmação da morte da passageira sul-africana, que também esteve no mesmo voo e foi diagnosticada com hantavírus. O caso gerou preocupação entre autoridades sanitárias devido ao rastreamento de passageiros e à necessidade de vigilância epidemiológica, embora especialistas ressaltem que a transmissão entre humanos é considerada rara, dependendo da cepa viral envolvida.

Monitoramento e vigilância sanitária

Paralelamente, outro paciente monitorado pelas autoridades, desta vez oriundo da região do Vêneto, no norte da Itália, foi submetido a testes para hantavírus e apresentou resultado negativo. A informação foi confirmada por Mara Campitiello, diretora de prevenção do Ministério da Saúde italiano, em entrevista à Rádio Anch’io.

“O fato de o paciente do Vêneto ter testado negativo não significa que ele não possa testar positivo no futuro, mas o fato de ele ser assintomático e ter testado negativo hoje nos dá esperança”, afirmou Campitiello. Segundo ela, mesmo diante de um primeiro resultado negativo, o protocolo de saúde pública mantém a quarentena preventiva e a vigilância contínua dos contatos próximos.

As autoridades italianas seguem acompanhando ambos os casos enquanto aguardam os resultados definitivos dos exames. O hantavírus é uma infecção viral geralmente transmitida pelo contato com roedores infectados ou seus excrementos e pode provocar quadros graves, especialmente respiratórios, exigindo rápida identificação e monitoramento dos pacientes suspeitos.

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