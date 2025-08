A- A+

Uma baleia foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (5) na areia da praia no bairro de Vila Eldorado, em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.

Ainda não há informações sobre sexo, peso e idade do animal.

A Prefeitura de Itamaracá informou à Folha de Pernambuco que o animal foi visto por populares por volta das 6h.

A praia fica nas redondezas do Pilar, na área central de Itamaracá.

Uma equipe técnica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) está a caminho da praia para dar um parecer técnico da causa da morte, informou a prefeitura às 7h40.

Veterinários e equipe do ICMBio deverão fazer o enterro do corpo do animal com uma camada de cal, numa área da praia com grande faixa de areia.

Outras informações em instantes

Veja também