Região Metropolitana do Recife Itamaracá: trabalhador morre soterrado durante serviço de manutenção em vala Compesa abriu sindicância administrativa interna para apurar as circunstâncias do acidente

Um trabalhador terceirizado da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) de 57 anos morreu após ser soterrado durante um serviço de manutenção em uma vala em Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu na tarde do último sábado (24) e está sendo investigado pela Polícia Civil do estado (PCPE). Segundo a corporação, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a ocorrência de soterramento em via pública.

"Ao chegar ao local, o Samu já havia constatado o óbito do homem", relatou a PCPE, informando que duas viaturas de salvamento atuaram no resgate do corpo.

"Foram utilizadas pranchas e retroescavadeiras para escorar o terreno e garantir a segurança da operação, devido ao solo encharcado", explicou a corporação.

Por meio de nota, a Compesa lamentou a morte do trabalhador da empresa terceirizada que prestava serviços de manutenção em redes de distribuição de água.



A empresa abriu sindicância administrativa interna para apurar as circunstâncias do acidente.

"Os relatos coletados até o momento dão conta de um terreno que se tornou movediço repentinamente, impedindo qualquer chance de socorro ao colaborador", afirmou a Compesa, destacando que o funcionário era um profissional experiente em serviços de rua, acostumado com os reparos em redes de água.

A empresa informou que o trecho do serviço era uma vala rasa, com cerca de 80 cm, junto à calçada, e que o vazamento era em um ramal de 20 milímetros, considerado de pequeno calibre.

"Esse tipo de intervenção, em tese, é algo simples, do dia a dia, sem complexidade e que, a princípio, não demandaria necessidade de escoramento ou medida adicional", disse a empresa, informando que vai aguardar o resultado das investigações para definição das causas do acidente.

Ainda em nota, a Compesa destacou a necessidade de uma avaliação do tipo de solo no local para possível adoção de medidas de segurança adicionais pela empresa contratada. Disse, ainda, prestar toda a assistência necessária aos familiares do colaborador.

Confira nota da Compesa na íntegra:

"A Compesa reitera profundo pesar pelo falecimento do colaborador de uma empresa terceirizada que presta serviços de manutenção em redes de distribuição de água, fato ocorrido na tarde de ontem (24), no município de Itamaracá.

O funcionário era um profissional experiente em serviços de rua, acostumado com os reparos em redes de água. Sobre o evento que o vitimou, os relatos coletados até o momento dão conta de um terreno que se tornou movediço repentinamente, impedindo qualquer chance de socorro ao colaborador. O trecho do serviço era uma vala rasa (cerca de 80 cm) junto à calçada.



O vazamento era em um ramal de 20 mm, de pequeno calibre. Esse tipo de intervenção, em tese, é algo simples, do dia a dia, sem complexidade e que, a princípio, não demandaria necessidade de escoramento ou medida adicional. Contudo, será aguardado o resultado das investigações para definição das causas do acidente, sobretudo uma avaliação do tipo de solo no local, fator que poderia suscitar a adoção, ou não, de medidas de segurança adicionais pela empresa contratada.

Até o momento não foi apurado indicativo de que o trabalhador estivesse sem os equipamentos de proteção individual (EPI), normativo que é exigido da contratada como condição para prestação do serviço. Todas as equipes possuem EPI para o exercício da função. A empresa contratada também possui técnico de segurança do trabalho para monitoramento dos serviços.

A Compesa volta a lamentar a perda do colaborador e afirma que já foi aberta a sindicância administrativa interna para apurar as circunstâncias do acidente. As investigações contarão, inclusive, com o apoio irrestrito dos técnicos da Companhia e da empresa contratada para ajudar, com celeridade, as investigações policiais para elucidar, de fato, o que houve.

A Compesa já se solidarizou publicamente com os familiares do colaborador, a quem, juntamente com a empresa contratada, está prestando toda a assistência necessária. A Compesa mantém uma assistente social em contato com a família para ajudar no que for preciso."

