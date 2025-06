Itamaraty condena ataque a candidato da oposição na Colômbia

A- A+

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota, neste domingo (8), condenando "firmemente" o ataque contra o senador Miguel Uribe Turbay, em Bogotá, na Colômbia, no fim da tarde de sábado (7).

No texto, o governo brasileiro saúda a rápida detenção do suspeito pelas autoridades colombianas e destaca que confia na plena apuração do caso.

"Ao expressar sua solidariedade ao senador e a sua família e desejos de pronta recuperação, o governo brasileiro manifesta seu mais veemente repúdio a qualquer forma de violência política", diz a nota.

O senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia, de 39 anos, foi baleado enquanto participava de um ato político em Bogotá, capital do país. O estado de saúde do político — membro do partido oposicionista Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010) — é considerado delicado pelos médicos que o atenderam.

Uribe foi baleado duas vezes. O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, o autor dos disparos está preso. Segundo o Ministério Públic0, o suspeito é um menor de 15 anos que portava uma pistola Glock 9 milímetros.

Já o presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmou que o autor do crime é um assassino de aluguel. Petro "rejeitou categoricamente e energicamente o ataque a Uribe", conforme um comunicado divulgado por seu governo.

Veja também