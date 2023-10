A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Itamaraty confirma morte de brasileiro que estava desaparecido em Israel após ataque do Hamas Ranani Nidejelski Glazer estava em rave, que foi o primeiro alvo do grupo palestino

O Itamaraty confirmou a morte do brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 23 anos, natural do Rio Grande do Sul, que estava desaparecido em Israel. A nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro foi publicada às 8h02 desta terça-feira (10).

Nessa segunda-feira (9), uma tia de Ranani havia adiantado a informação do óbito do gaúcho à Folha de S.Paulo.

"Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", afirma a nota do Itamaraty.

Ranani tinha cidadania brasileira e estava em uma rave que foi o primeiro alvo do Hamas, no sábado (7). O gaúcho publicou um vídeo nas redes sociais gravado dentro de um bunker afirmando que o bombardeio no local, próximo à Faixa de Gaza, "parecia cena de filme".

A filmagem é o último registro do jovem em vida e foi feita minutos antes do bunker ser bombardeado pelo Hamas. Na gravação, é possível ouvir o barulho de mísseis.

“No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro. Vamos esperar dar uma baixada nisso, mas, cara, foi cena de filme agora, gente correndo, quilômetros, para achar um lugar pra se esconder, velho”, disse Ranani.

O brasileiro estava na rave com a namorada, Rafaela Treistman, e o amigo Rafael Zimerman, quando o ataque do Hamas começou. Os três conseguiram fugir e se refugiaram em um bunker próximo a um ponto de ônibus, que foi atacado por bombas de gás.

A namorada e o amigo de Ranani conseguiram fugir e foram levados até um hospital na região. O jovem, no entanto, estava desaparecido e teve a morte confirmada.

Veja também

Rio de Janeiro Polícia investiga se droga apreendida no Rio é fentanil; substância que mata 70 mil por ano nos EUA