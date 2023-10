A- A+

REPATRIAÇÃO Itamaraty contrata ônibus para retirar brasileiros da Faixa de Gaza; saiba como será a operação Escritório de Representação do Brasil em Ramala divulga telefone para cidadãos interessados em sair da região

O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta terça-feira (10), que contratou um ônibus para repatriar 26 brasileiros que estão na Faixa de Gaza. O plano foi organizado pelo Escritório de Representação do Brasil em Ramala e prevê a retirada de cidadãos a partir de um ponto de encontro em Rafah, localizado ao sul de Gaza.

O dia e o horário da partida ainda não foram divulgados, mas a organização recomendou que os brasileiros interessados entrem em contato pelo telefone + 972 (59) 205 5510 para obter mais detalhes sobre a data e a documentação que deverá ser apresentada.

Ainda nesta terça-feira, o Itamaraty divulgou que os primeiros brasileiros a serem repatriados “em decorrência do aumento das hostilidades israelo-palestinas começaram a se deslocar para os pontos de encontro designados em Jerusalém e em Tel Aviv”.

Segundo o órgão, foram disponibilizados cinco ônibus com saída das duas cidades com maior concentração de brasileiros e turistas em direção ao Aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar.

Entenda como será a repatriação

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a primeira aeronave direcionada para repatriar brasileiros em Israel chegou no território às 9h41 (15h41 no horário local) desta terça-feira. A previsão é que ele retorne ao Brasil com 210 passageiros na madrugada desta quarta-feira, pousando em Brasília por volta da 1h.

Ao todo, seis aeronaves da FAB foram mobilizadas para a operação, que começou no domingo. Nesta terça-feira, a terceira aeronave mobilizada pela Força Aérea será enviada para a repatriação de brasileiros. O KC-390 Millennium (Embraer) deve decolar às 16h na Base Aérea de Brasília, e terá Roma como destino inicial.

De acordo com a FAB, 900 brasileiros devem ser repatriados até sábado, e a operação poderá se repetir na próxima semana. Em comunicado, o Ministério disse que a Embaixada em Tel Aviv recolheu, por meio de formulário online, os dados de cerca de 2,3 mil brasileiros com interesse na repatriação, sendo a maioria turistas.

“Os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade. Em um primeiro momento, deverão ser priorizados os residentes no Brasil, sem passagem aérea”, diz a nota.

Veja também

santa catarina Sobe para 135 total de cidades atingidas por chuvas em Santa Catarina