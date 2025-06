Itamaraty pede que brasileiros não viagem a sete países do Oriente Médio, por causa dos conflitos

A- A+

O Ministério das Relações Exteriores recomenda aos brasileiros que evitem ir para sete países do Oriente Médio, que desde outubro de 2023, com os ataques do grupo terrorista palestino Hamas em território israelense, é palco de uma eclosão de conflitos: Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria.

Em nota divulgada nesta quarta-feira, o Itamaraty informa que o segundo grupo de 27 autoridades brasileiras que estava em Israel já está em Amã e embarcará em um voo comercial de volta ao Brasil.

Os custos da travessia dos nacionais até a Jordânia, a hospedagem e o transporte aéreo serão pagos pelo governo israelense. A data da viagem ainda não foi definida, pois depende da oferta de aeronaves e rotas.

Desde a última sexta-feira, a crise no Oriente Médio escalou, com o início da guerra entre Israel e Irã. O espaço aéreo do países e outras nações da região foi fechado e a saída dos brasileiros precisou ser negociada com as autoridades israelenses e jordanianas.

O primeiro grupo de autoridades brasileiras que cruzou a fronteira de Israel com a Jordânia, na última segunda-feira, deslocou-se até a Arábia Saudita para embarcar em voo privado, que pousou em território brasileiro na manhã de hoje. A comitiva, formada em sua maioria por prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, era formada por 12 pessoas.

"A Embaixada do Brasil em Tel Aviv insta todos os brasileiros e brasileiras em Israel a seguirem estritamente as recomendações do “Home Front Command” israelense e a permanecerem sempre nas proximidades de abrigo fortificado (“bunker” ou equivalente), para onde devem se dirigir imediatamente ao ouvir sirenes ou outros alertas", diz a nota.

"Recomenda-se a todos os brasileiros e brasileiras em Israel acompanharem com atenção a página da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, em especial a seção de “Alerta Consular”, que será atualizada em caso de novos desdobramentos".

