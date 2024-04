A- A+

EVACUAÇÃO Itamaraty resgata sete brasileiros no Haiti Outros 59 nacionais preferiram permanecer no país, ou usar meios próprios para sair do Haiti

O Itamaraty informou ter retirado do Haiti, nesta quarta-feira (10), sete brasileiros que manifestaram a intenção de deixar aquele país. Os nacionais partiram de Porto Príncipe em dois voos de helicóptero rumo à cidade fronteiriça de Jimaní, na República Dominicana, onde foram recebidos por funcionários da Embaixada do Brasil em São Domingos.

A operação de evacuação ocorreu em um contexto do agravamento da situação de segurança no Haiti e do fechamento prolongado do aeroporto internacional de Porto Príncipe. Outros 59 nacionais identificados pela Embaixada do Brasil na capital haitiana decidiram permanecer no país, ou optaram por sair por meios próprios.

O país caribenho sofre com a instabilidade causada pela violência de gangues poderosas que multiplicaram os ataques contra as autoridades e a população nas últimas semanas. Nem mesmo a instituição de um conselho presidencial transitório, para supervisionar a transição política e impor alguma estabilidade no Haiti, ajudou a melhorar a crise.

De acordo com o Itamaraty, entre as pessoas retiradas do país está uma cidadã alemã idosa, incluída no grupo de brasileiros “por razões humanitárias”. Nesse caso, a operação de resgate ocorreu a pedido e às custas do governo da Alemanha.

“O governo brasileiro agradece aos governos do Haiti e da República Dominicana o apoio recebido, que muito contribuiu para o êxito da operação”, diz uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores.

