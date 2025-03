A- A+

MATA SUL Itambé: dupla invade hospital para tentar matar homem, e PM prende 4 em granja na PB após confronto Criminosos fugiram e polícia foi até o estado vizinho a partir de localização da tornozeleira eletrônica de um deles. No local, foram recebidos a tiros por grupo criminoso

Um ataque a tiros no Hospital Dr. Hercílio Moraes Borba, em Itambé, cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco localizada a 90 quilômetros do Recife, levou à prisão de quatro homens numa granja em Pedras de Fogo, na Paraíba. O caso aconteceu entre a tarde e a noite dessa quinta-feira (13).

Tudo começou quando dois homens invadiram o hospital de Itambé motivados por uma antiga desavença com outro homem, que estava no hospital, e foi alvo de tiros. Ele ficou ferido apenas por estilhaços de vidro que foram quebrados durante a confusão.

Esse homem conseguiu informar à polícia as identidades dos criminosos. As informações são da Polícia Militar de Pernambuco.

Em seguida, os policiais da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) iniciaram diligências em buscas dos suspeitos. A localização de um deles, inclusive, foi descoberta por meio da tornozeleira eletrônica que ele usava.

O equipamento apontou para uma granja localizada na zona rural da cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba, a cerca de 70 quilômetros de Itambé.

Os policiais militares pernambucanos contaram com apoio da Polícia Militar da Paraíba na ação e, na granja, foram todos recebidos a tiros por um grupo armado.

No confronto com os agentes de segurança, quatro criminosos foram presos, mas nenhum deles eram os responsáveis pelo ataque a tiros no hospital de Itambé.



Eles seguem sendo procurados na região, segundo informou a Polícia Militar de Pernambuco, nesta sexta-feira (14).

Ainda em meio ao tiroteio na granja, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, dois revólveres calibre 38, uma espingarda calibre 12, 61 pinos de cocaína, 45 munições calibre 12, 23 munições calibre 380 e três celulares.

Segundo a PM da Paraíba, os integrantes do bando são apontados por homicídios e tentativas de homicídio. Um deles, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto.

Por fim, os presos foram levados para a Delegacia de Polícia de Alhandra, no Litoral Sul paraibano.

