Itambé: mulher é morta a tiros em via pública na Zona da Mata Norte
PM informou que a vítima teria antecedentes criminais, mas não detalhou os crimes
Uma mulher foi morta a tiros no bairro do Maracujá, em Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O crime aconteceu na terça-feira (28), na Avenida João Paulo Ferreira.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, em nota divulgada nesta quinta-feira (30), a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A corporação, acionada ao local por meio do 27º BPM, também informou que a vítima teria antecedentes criminais, mas não detalhou os crimes.
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O nome e idade da mulher não foram divulgados e não há informações sobre a autoria e motivação do crime.
Além da PM, que isolou a área após o ocorrido, o Instituto de Criminalística (IC) também foi acionado ao local.
A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência como homicídio consumado, por meio da 49ª Delegacia de Itambé, que ficará responsável pelas investigações. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.