Itapissuma divulga agenda de São João com festas em três polos; confira a programação
Programação também inclui transmissão dos jogos da Copa do Mundo que ocorrem durante o período junino
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A prefeitura de Itapissuma, por meio da Secretaria de Eventos, divulgou a programação de São João 2026, com agitos nos dias 19, 23, 24, 28 e 29 de junho. Serão três polos distribuídos na área central do município, no bairro de Botafogo e de Mangabeira.
A programação inclui apresentações de artistas locais e regionais, além da transmissão dos jogos da Copa do Mundo em telões.
Segundo a gestão municipal, o período de São João deve movimentar a cidade, fortalecendo a cultura popular e impulsionando a economia local por meio do turismo, do comércio e da geração de renda para trabalhadores e empreendedores.
Confira a programação:
Sexta-feira, 19 de junho
Polo Centro
- 19h30 – Amanda Rainha
- 20h30 – Noara Marques
- 22h às 00h – Transmissão do jogo
- 00h30 – Conde Só Brega
Polo Botafogo
- 18h – Danilo Bolado
- 20h – Novinho da Paraíba
- 22h às 00h – Transmissão do jogo
- 00h – Os Matutos
Polo Mangabeira
- 20h – Os Matutos
- 22h às 00h – Transmissão do jogo
- 00h – Anjos do Forró
Terça-feira, 23 de junho
Polo Mangabeira
- 20h – Harry Santos
- 22h – Pikape de Luxo
- 00h – Tsunami
Polo Cajueiro
- 19h00 – Ciranda Beija-Flor
- 20h00 – Apaixonados do Forró
- 22h00 – Rodrigo Barros
- 00h00 – Os Matutos
Polo Grêmio
- 20h00 – Jefferson Show
- 22h00 – Jadson Silva
- 23h00 – Atalia Santos
- 00h00 – Herry Santos
Polo Camboa
- 20h00 – Mistura Boa
- 22h30 – Os Matutos
- 23h30 – Vadinho Forró Xamego
- 01h00 – Ciranda Girassol
Polo 1 - Sossego
- 18h00 – Ciranda D'Mangue
- 20h00 – Jadson Silva
- 22h00 – Very Mel
Quarta-feira, 24 de junho
Polo Centro
- 18h – Rafael Alencar
- 19h às 21h – Transmissão do jogo
- 21h – Vadinho Forró Xamego
- 22h30 – Thales Play
- 00h30 – Forró do Pistolão
Polo Botafogo
- 18h – Preto Jóia
- 19h às 21h – Transmissão do jogo
- 21h – Nielson Vaquejada
- 23h – Amanda Rainha
- 00h30 – Laura e Laiane
Polo Cajueiro
- 15h00 – Atalia Santos
- 17h00 – Beatriz Santana
Polo Camboa
- 15h00 – Léo Violão
- 16h00 – Evelin Ellen
- 17h30 – Jacy, a Deusa do Amor
Domingo, 28 de junho
Polo Cajueiro
- 20h00 – Banda Metamorfose
- 22h00 – Vadinho Forró Chamego
- 00h00 – Forró das Estrelas
Polo Grêmio
- 20h00 – Myllena Dantas
- 22h00 – Apaixonados do Forró
- 00h00 – Banda Metamorfose
Polo Camboa
- 20h00 – Banda Obsessão
- 22h00 – JB O Boyzinho
- 00h00 – Myllena Dantas
Polo 1 - Sossego
- 18h00 – Ciranda D'Mangue
- 20h00 – Jacy, a Deusa do Amor
- 22h00 – Mistura Boa
Polo 2 - Sossego
- 20h – JB O Boyzinho
- 22h – Rodrigo Barros
- 00h – Banda Obsessão
- 01h – Coco do Sossego
Segunda-feira, 29 de junho
Polo Centro
- Transmissão do Jogo
Polo Cajueiro
- 19h00 – Jadson Silva
- 21h00 – Jacy, a Deusa do Amor
- 23h30 – Forró Sem Fronteira
Polo Grêmio
- 20h00 – Ítalo Vier
- 22h00 – Keke Moral
- 00h00 – Beatriz Santana
Polo Camboa
- 20h00 – Cícero Asas do Vento
- 22h00 – Metamorfose
- 00h00 – Rodrigo Barros
Polo 1 - Sossego
- 16h00 – Banda Obsessão
- 18h00 - JB O Boyzinho
Polo 2 - Sossego
- 16h – Vandinho Forró Xamego
- 18h – Very Mel
- 20h30 – Banda Metamorfose