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SÃO JOÃO

Itapissuma divulga agenda de São João com festas em três polos; confira a programação

Programação também inclui transmissão dos jogos da Copa do Mundo que ocorrem durante o período junino

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Programação inclui apresentações de artistas locais e regionaisProgramação inclui apresentações de artistas locais e regionais - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

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A prefeitura de Itapissuma, por meio da Secretaria de Eventos, divulgou a programação de São João 2026, com agitos nos dias 19, 23, 24, 28 e 29 de junho. Serão três polos distribuídos na área central do município, no bairro de Botafogo e de Mangabeira.

A programação inclui apresentações de artistas locais e regionais, além da transmissão dos jogos da Copa do Mundo em telões.

Segundo a gestão municipal, o período de São João deve movimentar a cidade, fortalecendo a cultura popular e impulsionando a economia local por meio do turismo, do comércio e da geração de renda para trabalhadores e empreendedores.

Confira a programação:

Sexta-feira, 19 de junho
Polo Centro

Polo Botafogo

Polo Mangabeira


Terça-feira, 23 de junho
Polo Mangabeira

Polo Cajueiro

Polo Grêmio

Polo Camboa

Polo 1 - Sossego


Quarta-feira, 24 de junho
Polo Centro

Polo Botafogo

Polo Cajueiro

Polo Camboa


Domingo, 28 de junho
Polo Cajueiro

Polo Grêmio

Polo Camboa

Polo 1 - Sossego

Polo 2 - Sossego


Segunda-feira, 29 de junho
Polo Centro

Polo Cajueiro

Polo Grêmio

Polo Camboa

Polo 1 - Sossego

Polo 2 - Sossego

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