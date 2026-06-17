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SÃO JOÃO Itapissuma divulga agenda de São João com festas em três polos; confira a programação Programação também inclui transmissão dos jogos da Copa do Mundo que ocorrem durante o período junino

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A prefeitura de Itapissuma, por meio da Secretaria de Eventos, divulgou a programação de São João 2026, com agitos nos dias 19, 23, 24, 28 e 29 de junho. Serão três polos distribuídos na área central do município, no bairro de Botafogo e de Mangabeira.

A programação inclui apresentações de artistas locais e regionais, além da transmissão dos jogos da Copa do Mundo em telões.

Segundo a gestão municipal, o período de São João deve movimentar a cidade, fortalecendo a cultura popular e impulsionando a economia local por meio do turismo, do comércio e da geração de renda para trabalhadores e empreendedores.

Confira a programação:

Sexta-feira, 19 de junho

Polo Centro

19h30 – Amanda Rainha

20h30 – Noara Marques

22h às 00h – Transmissão do jogo

00h30 – Conde Só Brega

Polo Botafogo

18h – Danilo Bolado

20h – Novinho da Paraíba

22h às 00h – Transmissão do jogo

00h – Os Matutos

Polo Mangabeira

20h – Os Matutos

22h às 00h – Transmissão do jogo

00h – Anjos do Forró



Terça-feira, 23 de junho

Polo Mangabeira

20h – Harry Santos

22h – Pikape de Luxo

00h – Tsunami

Polo Cajueiro

19h00 – Ciranda Beija-Flor

20h00 – Apaixonados do Forró

22h00 – Rodrigo Barros

00h00 – Os Matutos

Polo Grêmio

20h00 – Jefferson Show

22h00 – Jadson Silva

23h00 – Atalia Santos

00h00 – Herry Santos

Polo Camboa

20h00 – Mistura Boa

22h30 – Os Matutos

23h30 – Vadinho Forró Xamego

01h00 – Ciranda Girassol

Polo 1 - Sossego

18h00 – Ciranda D'Mangue

20h00 – Jadson Silva

22h00 – Very Mel



Quarta-feira, 24 de junho

Polo Centro

18h – Rafael Alencar

19h às 21h – Transmissão do jogo

21h – Vadinho Forró Xamego

22h30 – Thales Play

00h30 – Forró do Pistolão

Polo Botafogo

18h – Preto Jóia

19h às 21h – Transmissão do jogo

21h – Nielson Vaquejada

23h – Amanda Rainha

00h30 – Laura e Laiane

Polo Cajueiro

15h00 – Atalia Santos

17h00 – Beatriz Santana

Polo Camboa

15h00 – Léo Violão

16h00 – Evelin Ellen

17h30 – Jacy, a Deusa do Amor



Domingo, 28 de junho

Polo Cajueiro

20h00 – Banda Metamorfose

22h00 – Vadinho Forró Chamego

00h00 – Forró das Estrelas

Polo Grêmio

20h00 – Myllena Dantas

22h00 – Apaixonados do Forró

00h00 – Banda Metamorfose

Polo Camboa

20h00 – Banda Obsessão

22h00 – JB O Boyzinho

00h00 – Myllena Dantas

Polo 1 - Sossego

18h00 – Ciranda D'Mangue

20h00 – Jacy, a Deusa do Amor

22h00 – Mistura Boa

Polo 2 - Sossego

20h – JB O Boyzinho

22h – Rodrigo Barros

00h – Banda Obsessão

01h – Coco do Sossego



Segunda-feira, 29 de junho

Polo Centro

Transmissão do Jogo

Polo Cajueiro

19h00 – Jadson Silva

21h00 – Jacy, a Deusa do Amor

23h30 – Forró Sem Fronteira

Polo Grêmio

20h00 – Ítalo Vier

22h00 – Keke Moral

00h00 – Beatriz Santana

Polo Camboa

20h00 – Cícero Asas do Vento

22h00 – Metamorfose

00h00 – Rodrigo Barros

Polo 1 - Sossego

16h00 – Banda Obsessão

18h00 - JB O Boyzinho

Polo 2 - Sossego

16h – Vandinho Forró Xamego

18h – Very Mel

20h30 – Banda Metamorfose

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