A- A+

Aniversário Itapissuma inicia celebrações dos 43 anos de emancipação política nesta quarta-feira (14) A cidade da Região Metropolitana do Recife terá programação especial para comemorar o aniversário de sua emancipação até o dia 24 de maio

A cidade de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, completa 43 anos de emancipação nesta quarta-feira (14).

Para a comemoração, serão realizadas diversas atividades, como uma Missa de Ação de Graças, na Paróquia de São Gonçalo do Amarante.



Além disso, a Alvorada Festiva Itapissuma e o Desfile Cívico e Hasteamento dos Pavilhões acontecerão na manhã desta quinta-feira (15).

A emancipação de Itapissuma ocorreu no dia 14 de maio de 1982, quando foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 8.952 e passou a ser desmembrado de Igarassu.

De acordo com o secretário de Educação e professor de história, Jesanias Rodrigues, “a história de Itapissuma é muito anterior, os registros que a gente encontra aqui desde 1580 com a chegada dos franciscanos em Itapissuma, os diversos conflitos que houve aqui com holandeses e portugueses”.

Para ele, “é o momento de celebrar a cidade, o desenvolvimento, a educação do futuro, as melhorias e o salto de qualidade que a gente tem dado".

"É um momento para a gente comemorar, gerar vínculo, pertencimento e fortalecer a cidadania aqui no nosso município”, finalizou.

Programação:

Quarta 14/05 - 18h30 - Missa em Ação de Graças - Paróquia de São Gonçalo do Amarante

Quinta 15/05 - 6h - Alvorada Festiva Itapissuma - Centro / Botafogo

Quinta 15/05 - 7h - Desfile Cívico e Hasteamento dos Pavilhões - Concentração em frente Colégio Necy Amazonas

Quinta 15/05 – 19h - Apresentação com Professor Alexandre Rodrigues – Coreto Praça Agamenon Magalhães

Quinta 22/05 – 19h - Noite Profética - Pátio de Eventos

Sexta 23/05 – De 8h às 16h - Formatura e Exposição de Veículos de Combate do Exército Brasileiro - Praça da Matriz de São Gonçalo do Amarante

Sexta 23/05 - Inicio da MICASSUMA – Pátio de Eventos Dona Irene

Sexta 24/05 - 14h30 - Desfile Cívico-Militar Municipal - Praça da Matriz de São Gonçalo do Amarante



Veja também