A- A+

RECONHECIMENTO Itapissuma: prefeito e secretário celebram alta na educação em visita à Folha de Pernambuco Gestor municipal e secretário de Educação acreditam que posição é resultado de trabalho sistêmico e estruturado

O município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, alcançou um marco histórico na educação pública recentemente. Segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe 2024), a cidade é considerada referência no ensino.

Ficou em primeiro lugar entre os municípios da RMR e em 12º no ranking estadual. Na cidade, 82,95% das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental estão alfabetizadas, superando a meta estadual. Esses dados foram divulgados em julho.

Prefeito da cidade, Júnior de Irmã Teca (PSD) visitou a Folha de Pernambuco nesta quarta-feira (22). Junto aos secretários Júnior Tenório (assessor especial e executivo de Administração) e Jesanias Rodrigues (Educação), foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pela gerente de marketing, Tatiana Rodrigues; pela editora-chefe, Leusa Santos; e pelo presidente do Instituto PIPA - Primeira Infância, Plantar Amor, e colunista da Folha, Rogério Morais.

Para eles, a classificação reflete o começo de uma gestão que tem mais três anos e dez meses de duração e promete deixar marcas positivas na história dos munícipes. Além disso, a prefeitura tem criado programas sociais que fomentam a dedicação à educação, como o "Bolsa do Bem", que oferece benefício financeiro entre R$ 110 e R$ 300 aos alunos da rede pública que mantêm boa frequência escolar e bom desempenho. Atualmente, duas mil famílias são beneficiadas.

“Temos também o programa ‘Parceria que Constrói o Bem’, no qual a gente vai à casa das pessoas para reformá-las com a nossa mão de obra e elas entram com o material. Tem o ‘Caminho do Bem’. Resolvemos entrar na luta contra as drogas, que são uma mazela social. Queremos tirar esse pessoal das ruas através dos serviços de saúde, encaminhando-os para um centro terapêutico parceiro para que essas pessoas tenham uma nova chance na vida”, destacou Júnior de Irmã Teca.

Durante a conversa, o secretário de Educação garantiu que a classificação do Idepe é fruto de vontade política e de um trabalho estruturado e monitorado por parte da gestão que vai às escolas para entender e acompanhar os trabalhos realizados entre professores e estudantes.

“Quando eu aceitei o desafio para assumir a Educação, nós estávamos na antepenúltima posição. Era a pior educação do estado de Pernambuco e da RMR. Hoje, ao nos depararmos com esse cenário, vemos que é muito trabalho construído a muitas mãos. Uma estrutura que funciona precisa ter partes interligadas. Ou seja, o professor tem uma função, bem como a gestão, merenda, presença da família, transporte, infraestrutura, acompanhamento, coordenação e políticas públicas”, afirmou Jesanias Rodrigues.

Reformas

Durante estes dez primeiros meses de mandato, cinco escolas municipais passaram por reformas estruturais. A gestão também pretende avançar no processo de climatização. Atualmente, 50% das escolas possuem ar condicionado. A previsão é de que a totalidade seja alcançada até o final do mandato de Júnior. Recentemente, a cidade recebeu seis ônibus do governo do estado para transportar os estudantes.

“Em 2017, a gente gastava R$ 100 mil com transporte escolar, mas hoje o custo é zero, porque nós temos uma frota à disposição, graças a governadora Raquel Lyra. Tirando cerca de R$ 40 mil com combustível, são R$ 60 mil economizados que são investidos em outras coisas importantes para a educação”, complementa o prefeito.

Tecnologia na educação

Segundo Júnior de Irmã Teca, quase todos os estudantes dos anos iniciais e finais podem ter acesso às aulas de robótica. A inserção da inteligência artificial também é analisada pela prefeitura de Itapissuma.

Mais do que um simples evento, as feiras de ciências dos alunos da rede municipal se tornaram grandes oportunidades para que eles mostrem, através de soluções científicas, como resolver problemas da cidade. Já foram desenvolvidos, por exemplo, aplicativos que localizam os comércios locais, além de pontos turísticos.

Inclusão

Atualmente, Itapissuma tem investido mais de R$ 150 mil, mensalmente, com profissionais de educação para alunos com deficiência. São pelo menos 100 trabalhadores contratados para dar assistência a essas crianças que estão inseridas em todos os contextos da sala de aula.

“Temos até um profissional para quatro crianças. Vai depender do grau de suporte que é necessário. Tudo oferecido pela prefeitura. Temos um programa chamado ‘Casinha Azul do Bem’, onde cuidamos de 150 crianças atípicas. Lá tem psicólogos especializados, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e dentistas específicos. São investidos R$ 300 mil”, pontuou o prefeito da cidade.

Veja também