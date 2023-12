A- A+

FÉ Itapissuma prepara 163ª edição da festa de São Gonçalo do Amarante Festa contará com presença de diversos padres da Arquidiocese de Olinda e Recife

A Paróquia São Gonçalo do Amarante, localizada no Centro de Itapissuma, no Litoral Norte de Pernambuco, promoverá, entre os dias 31 de dezembro a 14 de janeiro, a 163ª edição da festa ao padroeiro da cidade. Serão 15 dias de festividades que vão trabalhar a temática proposta pelo padre Neto Feitosa: “A exemplo de São Gonçalo do Amarante, sejamos fortalecidos na vocação para missão".

De cinco a 14 de janeiro acontecerá o novenário do padroeiro, com celebrações de missas, procissões e shows com artistas locais e regionais no Festival do Padroeiro.

No dia 10 de janeiro, data em que a Igreja Católica celebra São Gonçalo do Amarante, a paróquia prepara uma programação especial, com atividades religiosas na Igreja Matriz de São Gonçalo, que fica na Praça Padre Joseph Servat, no centro do município.

A Festa de São Gonçalo do Amarante contará com presença de diversos padres da Arquidiocese de Olinda e Recife. Entre os sacerdotes que confirmaram presença, estão o padre Damião Silva e o padre João Carlos.

Todas as celebrações serão transmitidas, ao vivo, pelo canal da Paróquia São Gonçalo do Amarante - Itapissuma no YouTube.

