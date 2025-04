A- A+

INCLUSÃO Itapissuma promove evento para celebrar o Dia do Autismo, nesta quarta (2); confira programação Além das atividades relacionadas ao autismo, a Casinha Azul irá simular para o público em geral os sentidos, percepções e estímulos dos autistas dentro da programação do mês Abril Azul

Para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Prefeitura de Itapissuma vai realizar, nesta quarta-feira (2), o Dia D do Autismo com a Edição Open House - casa aberta.

O evento, realizado através da Secretaria de Saúde, acontece a partir das 9h no Centro de Especialidades Casinha Azul do Bem (Cecab), localizado na rua Manoel Borba, 282, no Centro de Itapissuma.

Entre as atividades, estão programadas ações de incentivo e percepções motoras, visuais e sensoriais para o público autista, além de atividades que simulam para o público geral os estímulos do TEA, por exemplo, como os autistas se sentem quando chegam a ambientes muito iluminados e como o cérebro processa esse tipo de informação.

Além disso, os responsáveis poderão se aprofundar sobre os direitos assegurados por lei para crianças autistas. No local, também haverá emissão gratuita do Cartão Livre Acesso.

De acordo com a coordenadora da Casinha Azul de Itapisusma, Rayane Oliveira, o evento promete mostrar a força dessas crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento.

“É com isso que a gente aqui no CECAB trabalha as crianças de 0 a 17 anos, com esse propósito. Para que elas consigam desenvolver e futuramente possam ser médicos, advogados. Possam ser aptos e capazes de cuidar da gente, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar dos nossos netos, de vivenciar as suas próprias experiências, de vivenciar a sua vida como um indivíduo, mesmo dentro do espectro autista”, pontuou.

“A gente vai experienciar como é a questão sensorial dos autistas, como eles se deparam nessa sensibilidade que eles têm na questão sensorial, como é pisar no chão, a gente vai ter essa proposta aqui para o público, que não está dentro desse aspecto, como é as luzes, a experiência com os olhos, audição, então como trabalhar esses órgãos do sentido como essa vivência, para que a gente consiga, de forma sensível, entender melhor, neurologicamente, como é que funciona essa pessoa”, finalizou a gestora.

Confira todos os serviços disponíveis durante o evento:

Orientação sobre o VEM Livre Acesso;

Inscrições para o CIPTEA (Carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista);

Orientação e entrega de Kits de saúde bucal e aplicação de Flúor;

Consultoria com Assistente Social Lidiane;

Salas de Experiência Imersiva;

Recreação e atividade terapêuticas;

Cinoterapia.

