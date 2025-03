A- A+

Região Metropolitana do Recife Itapissuma: quase 300 kg de maconha são apreendidos em caixa d'água e quarto de casa; homem é preso Apreensão ocorreu na tarde dessa quinta-feira (6), durante uma operação conjunta entre os 2º e 26º BPM

Quase 300 quilos de maconha foram apreendidos escondidos em uma caixa d'água e quarto de residência em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife. Um homem foi preso.



A apreensão ocorreu na tarde dessa quinta-feira (6), durante uma operação conjunta entre os 2º e 26º BPM.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), informações de inteligência apontaram entorpecentes em uma residência da região.



Ao chegar ao local, os agentes avistaram um suspeito que, ao perceber a presença do efetivo, tentou fugir pulando o muro da casa.



"Após ser alcançado, ele foi identificado e confessou o armazenamento do entorpecente na residência", afirmou a corporação.

O homem, que não teve nome e idade divulgados, indicou aos policiais que a droga estava armazenada no quarto e na caixa d’água.



Ao efetivo, o suspeito também confessou que receberia R$ 5 mil para guardar o material.



Ao todo, foram encontrados 460 tabletes de maconha, que somaram 294 kg da droga, além de uma balança de precisão e um celular.



"O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Paulista, para serem tomadas as medidas legais cabíveis", informou a PMPE.

