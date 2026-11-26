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EDUCAÇÃO Itapissuma recebe acervo de livros após projeto escolar conquistar prêmio nacional Iniciativa promoveu troca de cartas entre estudantes de Pernambuco e da Bahia e foi reconhecida na categoria Gestão Escolar do Prêmio PVE

O município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, recebeu um acervo de livros após ser reconhecido no Prêmio PVE “Inovar para Transformar”, na categoria Gestão Escolar.

A premiação foi concedida à rede municipal pelo projeto “Cartas que Aproximam”, desenvolvido na Escola Municipal Marcos de Barros Freire para incentivar a leitura e a escrita entre estudantes.

Alunos da Escola Municipal Marcos de Barros Freire, localizada em Itapissuma | Foto: Alonso Laporte/Divulgação

Troca de cartas

A iniciativa envolveu turmas do 5º ano da unidade de ensino em uma troca de correspondências com alunos da Escola Anexo Balão Mágico, localizada em São Félix, na Bahia, a mais de 800 quilômetros de distância. A equipe gestora das duas escolas organizou o envio e a entrega das cartas, assumindo simbolicamente o papel dos Correios.

Além de estimular a produção e a revisão de textos, a atividade buscou fortalecer a comunicação e a convivência entre os estudantes.

Segundo a organização do prêmio, a experiência também contribuiu para reduzir conflitos no ambiente escolar.

Doação dos livros

Como parte da premiação, o município recebeu uma doação de livros com investimento de até R$ 10 mil, além de assessoria para a composição do acervo.

A seleção das obras considerou as necessidades da rede municipal e contemplou títulos de literatura infantil e publicações sobre equidade étnico-racial e de gênero, inclusão de pessoas com deficiência, educação ambiental e prevenção de riscos e desastres climáticos.

“A leitura e a escrita são fundamentais para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos estudantes. A iniciativa de Itapissuma mostra como a troca de experiências entre os alunos pode dar sentido a essas aprendizagens e, ao mesmo tempo, fortalecer a convivência no ambiente escolar. O acervo se soma a esse trabalho ao ampliar as oportunidades de acesso à leitura e apoiar novas experiências de aprendizagem na escola”, afirma Anna Bruschetta, líder da área de Educação e coordenadora de Capital Humano no Instituto Votorantim.

Prêmio PVE

O reconhecimento integra o Programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE), do Instituto Votorantim, realizado em Itapissuma em parceria com a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). A premiação também conta com patrocínio do Banco BV.

O Prêmio PVE contempla três categorias: Gestão Educacional, Gestão Escolar e Mobilização Social.

Em 2025, o programa alcançou 72 municípios de 18 estados e teve impacto em mais de 233 mil estudantes. Criado em 2008, o PVE atua em parceria com secretarias municipais de Educação para apoiar ações voltadas à melhoria do ensino público.

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