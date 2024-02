A- A+

Com acumulado de chuvas acima dos 135 milímetros, a cidade de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi a que registrou o maior volume de precipitações em Pernambuco, nesta sexta-feira (16). No município, uma tenda foi arrastada pelos fortes ventos desta madrugada.

Na Zona da Mata Sul, a cidade de Maraial contabilizou 87,72 mm, seguida de Camaragibe, também na RMR, com 69,96 mm nas últimas 24 horas. Os dados são da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), atualizados às 10h10 desta manhã.

Na lista nos municípios onde mais choveu, estão ainda Vitória de Santo Antão e São José da Coroa Grande, ambos na Mata Sul, com 69,96 mm e 69,11 mm, respectivamente. Já no Recife, o acumulado foi de 67,59 mm.

Por volta das 2h desta sexta, a Apac emitiu um alerta laranja — de nível intermediário — indicando “chuvas moderadas e pontualmente fortes” na capital pernambucana e nas Zonas da Mata Sul e Norte, válido durante todo o dia.

A Apac também prevê, para a parte da tarde na Região Metropolitana do Recife (RMR), diminuição das precipitações. Em contato com a Folha de Pernambuco, a agência confirmou que apenas áreas do Sertão e Agreste do Estado devem sofrer mais ao longo do dia.

Confira onde mais choveu:

Itapissuma - 135,61 mm

Maraial - 87,72 mm

Camaragibe - 77,11 mm

Vitória de Santo Antão - 70,16 mm

São José da Coroa Grande - 69,11mm

Recife - 67,59 mm

Igarassu - 66,74 mm

São Lourenço da Mata - 65,80 mm

São João - 63,98 mm

Paulista - 63,79 mm

