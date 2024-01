A- A+

RELIGIÃO Itaquitinga realiza 114ª Festa de São Sebastião Evento acontece de 12 a 22 de janeiro no município da Mata Norte do Estado

O padre Eduardo José, da Paróquia de São Sebastião, divulgou a programação religiosa e cultural da festa do padroeiro da cidade de Itaquitinga, na Zona da Mata Norte pernambucana, que acontece a partir do dia 12 de janeiro e se estende até o dia 21.

Artistas da terra como o grupo forró de Santo Amaro, Fábio Silva, Ciranda da flor, Macena sanfoneiro, Xote sem limite, maracatus e índios se apresentarão durante os festejos que acontecem a partir das 20h, no pátio da igreja.

A grande festa contará com shows religiosos. No dia 19 se apresentam Jorge da Kairós e Banda; no dia seguinte (20) será a vez do Padre Diego Silva e no dia 21, a Banda Anjos de Resgate.

Missas, procissão e novena marcarão a 114° Festa de São Sebastião de Itaquitinga, que conta com o apoio do comércio local e da Prefeitura de Itaquitinga.

História

A comunidade católica de Itaquitinga era assistida pela Paróquia de Lagoa Seca (Upatininga). Os padres visitavam a comunidade, uma vez ao mês, quando possível

As missas eram celebradas em baixos dos pés de Gameleira no centro do povoado e o padroeiro escolhido foi são Sebastião. Em 1909 a capela foi inaugurada, após mais de 70 anos de construção.

Em 1910 houve a 1° festa oficial de São Sebastião. Na época, donos dos Engenhos da região se confraternizavam com um almoço e deixavam doações para a festa.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (12)

Forró de Santo Amaro

Sábado (13)

Sambada

Domingo (14)

Ministério Católico

Segunda-feira (15)

Fábio Silva

Terça-feira (16)

Ciranda da Flor

Quarta-feira (17)

Macena Sanfoneiro

Quinta-feira (18)

William Sanfona

Forró católico

Sexta-feira (19)

Jorge e Comunidade Kairós

Sábado (20)

Padre Diego Silva

Domingo (21)

Anjos de Resgate

Segunda (22)

Anderson Miguel

Ciranda Raiz da Mata Norte

Veja também

internacional Blinken se reúne com príncipe herdeiro saudita antes de seguir para Israel