Show de Priscilla Senna Itens de vidro não serão permitidos no show de Priscila Senna no Recife; veja outras recomendações Gravação do DVD da cantora acontece na próxima quarta-feira (27), no Marco Zero, área central do Recife

Itens de vidro não serão permitidos no show de Priscila Senna na próxima quarta-feira (27), no Marco Zero, na área central do Recife.

A proibição do material foi anunciada pelo Centro de Operações do Recife (COP), em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (22).

A medida é um padrão de grandes festas no Recife, como o Carnaval, Réveillon e São João.

O público que comparecer ao show receberá um copo promocional produzido pela equipe de Priscila Senna.

"Para um evento dessa magnitude, a gente fez todo um planejamento para a questão de segurança, ordenamento do público. Teremos 16 barreiras no entorno do evento e nas pontes, fazendo todo o acesso. Nessas barreiras, já será feita a troca dos vasilhames de vidro por um copo personalizado produzido pela produtora", detalhou o chefe do COP, Anderson Soares.

Coletiva de imprensa do show de Priscila Senna | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A recomendação do COP também é para que os comerciantes do entorno da área não comercializem itens de vidro pela questão da segurança.

Além da proibição de itens de vidro, Anderson ainda recomendou que o público que vai omparecer ao show não leve coolers, utilizados para armazenar bebidas.

Apesar do item não ser proibido, a recomendação é de que o item seja substituído por uma bolsa térmica.

"A gente não vai fazer a proibição do cooler, porque muitas pessoas vêm até para vender, e a gente vai permitir que seja vendido o material fora desta área. Então o comerciante que venha com cooler não vai ser barrado. Mas a recomendação é que quem vier acessar o show venha com bolsa térmica. É o mesmo padrão que a gente faz de todos os nossos eventos", explicou Anderson.

Responsável pelo ordenamento do comércio popular no Bairro do Recife, a Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) atuará com cerca de 300 fiscais para fazer o ordenamento da área, com 16 barreiras de fiscalização e sete equipes volantes de fiscalização.

Não será permitido comércio nas ruas dentro do perímetro.

Segurança

Durante a coletiva, também foram informados mais detalhes a respeito do efetivo de segurança para o show de Priscila Senna.

Ao todo, 141 agentes da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) atuarão no evento orientando o público presente e apoiando os demais órgãos e secretarias envolvidos na ação.

Uma equipe da GCMR também estará, no dia do evento, cadastrando celulares no programa Alerta Celular, em um espaço localizado na avenida Rio Branco. Haverá viaturas nas pontes Giratória, Maurício de Nassau e Buarque de Macedo.

Câmeras de videomonitoramento

Na segurança, também haverá 250 câmeras de videomonitoramento, sendo 200 instaladas em totens com 4 unidades fixas em cada.

Ao lado da Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, a GCMR contará com uma unidade móvel equipada com cinco câmeras, que fará também o espelhamento de todas as câmeras da muralha digital da ilha.

O sistema vai monitorar em tempo real as áreas de maior movimentação. Além disso, a unidade será utilizada como posto de comando e coordenação do efetivo. No local, os agentes contarão com um canal próprio de comunicação por meio de rádio, além das imagens das câmeras de videomonitoramento.

Reforço na limpeza

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) também anunciou o reforço na limpeza da área após o show, com uma equipe de 100 profissionais.

Ao todo, serão usados um caminhão pipa, três caminhões compactadores e três caixas coletoras.

