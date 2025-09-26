Interdição da BR-232 para içamento de ciclovia altera itinerários de linhas de ônibus; veja esquema
Fechamento do trecho começa às 23h30 deste sábado (27) e segue até 3h de segunda-feira (29)
A interdição de um trecho de cerca de 1 quilômetro do sentido Interior-Recife da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, provoca alterações nos itinerários de algumas linhas de ônibus.
O bloqueio será feito sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os quilômetros 8 e 9 da BR-232. A operação, organizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), é para a segunda e última etapa de içamento da ciclovia e da passarela em implantação sobre a rodovia.
O DER-PE classifica a operação como "crítica e complexa". O fechamento do trecho começa às 23h30 deste sábado (27) e segue até 3h de segunda-feira (29).
Durante os serviços, o sentido Interior-Recife será totalmente interditado. O fluxo será redirecionado para o sentido contrário, Recife-Interior, que terá tráfego em mão dupla temporária, sendo uma faixa para o sentido Interior-Recife e uma faixa para o sentido Recife-Interior.
Linhas de ônibus que circulam no trecho da BR deverão usar os desvios. Passageiros também devem ficar atentos às opções de paradas. Confira o esquema:
• 320 - Curado I/TI Santa Luzia, sentido Curado/Santa Luzia
• 341 - Curado I, sentido Curado/Santa Luzia
• 352 - Curado II (Bacurau), no sentido subúrbio/cidade
Percurso do desvio: …, Av. Gov. Agamenon Magalhães, pista local da BR-232, Rua Prof. Erom Gomes Lemos, giro a esquerda no retorno provisório, giro a direita na Rua Dr. George Wiliam Butler, Av. Pref. Antônio Pereira, Rua Projetada, BR-408, alça de retorno da BR-408, BR-408, alça de acesso a BR-232, BR-232, …
• 303 - Caxangá/Curado II (BR-232), no sentido Curado/Caxangá
Percurso do desvio: …, BR-408, alça de acesso a BR-232, BR-232, BR-101, ….
Opções de Parada:
PED nº 070178, localizado na BR-408;
PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.
• 342 - Curados (Opcional), no sentido subúrbio/cidade
• 219 - TI TIP / TI Jaboatão (Sancho) – Via Rua George Willam Butller Fábricas sent. Jab/TIP, no sentido TIP/Sancho
Percurso do desvio: …, Rua Leonardo da Vinci, BR-232, retorno, BR-232….
Opções de Parada:
PED nº 070068, localizado na Rua Leonardo da Vinci, em frente a UPA do Curado;
PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.
• 302 - Caxangá/TI TIP, no sentido TIP/Caxangá
Percurso do desvio: …, Rua Dr. George Willam Butller, BR-232, retorno, BR-232, Rua Onze de Agosto, ….
Opções de Parada:
PED nº 070057, localizado na BR-232, lado oposto ao Atacado dos Presentes;
PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.
• 370 - TI TIP / TI Aeroporto, no sentido Aeroporto/TIP
Percurso do desvio: …, Av. Gov. Agamenon Magalhães, pista local da BR-232, Rua Prof. Erom Gomes Lemos, giro a esquerda no retorno provisório, giro a direita na Rua Dr. George Wiliam Butler, Av. Pref. Antônio Pereira, TI TIP.
Opções de Parada:
PED nº 070044, localizado na pista local da BR-232, lado oposto a Fábrica da Rayovac;
PED nº 070120, localizado na Rua Dr. George William Butler, em frente a Kibon;
PED nº 070124, localizado na Rua Dr. George William Butler, em frente a Transportadora Guanabara.
• 362 - Curado IV (Bacurau), no sentido subúrbio/cidade
• 219 - TI TIP / TI Jaboatão (Sancho) – via Rua George Willam Butller Fábricas sent. TIP/Jab, no sentido TIP/Sancho
Percurso do desvio: …, Rua Dr. George Willam Butller, BR-232, retorno, BR-232, ….
Opções de Parada:
PED nº 070057, localizado na BR-232, lado oposto ao Atacado dos Presentes;
PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.
• 347 - TI TIP / Joana Bezerra, no sentido subúrbio/cidade
Percurso do desvio: …, Rua Dr. George Willam Butller, BR-232, retorno, BR-232, ….
Opções de Parada:
PED nº 070057, localizado na BR-232, lado oposto ao Atacado dos Presentes;
PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.
• 346 - TI TIP (Conde da Boa Vista), no sentido subúrbio/cidade
Percurso do desvio: …, BR-408, BR-232, ….
Opções de Parada:
PED nº 070178, localizado na BR-408;
PED nº 070045, localizado na pista local da BR-232.