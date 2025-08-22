Sex, 22 de Agosto

DIREITOS

IV Conferência Estadual dos Direitos da População LGBTQIAPN+ será realizada em Gravatá 

Conferência será realizada no Hotel Casa Grande, entre os dias 29 e 31 de agosto

Conferência terá participação de 311 pessoas delegadas estaduaisConferência terá participação de 311 pessoas delegadas estaduais - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre os dias 29 e 31 de agosto ocorrerá a IV Conferência Estadual dos Direitos da População LGBTQIAPN+. O evento não era realizado desde 2016.

Com o tema “Consolidando a Política Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+ – Pernambuco pela Diversidade”, a conferência será no Hotel Casa Grande, em Gravatá, no Agreste pernambucano.

A iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), tem parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTQIAPN+ de Pernambuco (CEDPLGBTQIAPN+/PE).

A conferência contará com a participação de cerca de 311 pessoas delegadas estaduais, eleitas nas etapas municipais, distrital e regionais, além das pessoas delegadas natas, que são as conselheiras e conselheiros do CEDPLGBTQIAPN+/PE. 

Também estarão presentes representantes do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A participação presencial será restrita a esses grupos. No entanto, a conferência terá divulgação, com cobertura oficial e publicação do relatório final, assim como a composição da delegação eleita para a etapa nacional.

Além de fortalecer o compromisso coletivo pela construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária, o objetivo do encontro é propor políticas públicas, programas e ações voltadas à promoção e garantia dos direitos da população LGBTQIAPN+ nos próximos anos e garantir ampla representatividade local.

Brasília
Durante o encontro, as pessoas delegadas terão a responsabilidade de avaliar e votar as propostas oriundas das etapas preparatórias.

Ao final dos trabalhos, serão selecionadas até 20 propostas prioritárias em nível estadual e 4 em nível nacional, que serão encaminhadas à 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, prevista para outubro, em Brasília.

Na ocasião, também serão eleitas as 50 pessoas representantes de Pernambuco, entre integrantes do setor público e da sociedade civil, que participarão da etapa nacional.


Programação conta com quatro eixos temáticos:
Eixo I: Enfrentamento à violência LGBTQIAPN+;
Eixo II: Trabalho digno e geração de renda para a população LGBTQIAPN+;
Eixo III: Interseccionalidade e interiorização;
Eixo IV: Institucionalização da Política Estadual dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+.

Com informações da assessoria.

